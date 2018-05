Liberec zlevní MHD studentům a seniorům. Dopravce přijde o miliony

Od 1. září začne platit vládní nařízení o slevách pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Ti budou nově ve vlacích a v příměstských autobusových linkách platit jen 25 procent základní ceny.

Podle ministra dopravy v demisi Dana Ťoka zajistí takto veliká sleva dostupnost dopravy pro lidi, kteří mají nižší příjmy a tím pádem omezenou možnost využívat častěji vlaky a příměstské autobusy. Sleva 75 procent se ale nevztahuje na městskou hromadnou dopravu. A to by podle zastupitele Jaroslava Zámečníka (SLK) přineslo jen zmatky.

Zámečník: Když tarify nesjednotíme, bude tu absurdistán

„Zavedení vládních slev v praxi znamená, že například třicetidenní studentská jízdenka z Chrastavy do Liberce, která je v systému IDOL a vztahuje se na ni vládní opatření, by stála 165 korun. Zatímco třicetidenní studentská jízdenka pro tarif MHD v Liberci by přišla na 290 korun. Je proto nutné a logické tyto tarify sjednotit. Jinak tu bude absurdistán. Vládní sleva by totiž platila jen do první zastávky na území Liberce a po městě by pak přestala platit,“ říká Zámečník.

Rada města už návrh na zavedení 75% slevy na jízdném v MHD projednala a schválila. Méně peněz by tak studenti a lidé nad 65 let měli v Liberci platit rovněž od 1. září letošního roku.

„Zatím řešíme, zda sleva bude jen na měsíční předplatné kupony nebo i na týdenní či devadesátidenní. V každém případě jednotlivé jízdné zůstane ve výši jako je dnes,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.

Že studenti a senioři výrazně ušetří, je patrné. Devadesátidenní kupon teď stojí studenty 725 korun a důchodce 660 korun. Po slevě by platili shodně jen 380 korun. „Měsíční jízdenka by pak vyšla na 145 korun, což je 4,8 koruny na den. A týdenní kupon zlevní na 44 korun,“ vychvaluje Zámečník.

Dopravní podnik by ročně přišel o miliony

Na první pohled líbivé gesto má ale svá negativa. Dopravní podnik tím přijde na tržbách o více než deset milionů ročně.

„To je samozřejmě vysoká částka. Budeme chtít po vládě kompenzace. Jednáme i v souladu s Libereckým krajem, který nás vyzval ke sjednocení tarifů s ostatními dopravci, jinak pozbude integrovaný systém veřejné dopravy smysl,“ dodal Batthyány. Slevu 75 procent pro studenty a důchodce by tak měl ve své MHD zavést i Jablonec, Česká Lípa a Turnov.

Ne všichni cestující, kterých se slevy netýkají, jsou rozhodnutím nadšeni. „Babišova vláda v demisi něco vymyslí a my se tady toho hned chytneme. Je to jen laciný předvolební guláš. Myslím, že město potřebuje jiné věci,“ myslí si například Liberečan Martin Fryč.

„Je to populistický plivanec do obličeje daňového poplatníka. Nic neopravňuje město kopírovat tenhle nesmysl. Kupují si jen hlasy důchodců za cizí peníze. Levnějším jízdným pro důchodce a studenty auta ve města neubudou a parkovací místa nepřibudou, dopravní obslužnost se nezlepší, silnice se neopraví,“ zlobí se Hana Ponikelská.

Podle náměstka primátora Tomáše Kysely už ale dnes mají lidé nad 70 let v Liberci jízdné zdarma a studenti mají padesátiprocentní slevu. „Čili, není to tak, že by dnes tyto skupiny platily plné jízdné. Jen se ty slevy o něco zvýší. Kdybychom to nesjednotili s tím, co prosadila vláda, nebylo by to vůči cestujícím fér,“ dodal Kysela.