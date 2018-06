Vysoké platy a neprůhledné smlouvy. Politikům vadí změny v dopravním podniku

Štědrý bude Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce ke třem novým členům představenstva. Společnost vyjdou dva z nich měsíčně na 150 tisíc korun, třetí manažer bude stát 50 tisíc.

Ještě lépe na tom budou nováčci v představenstvu, pokud je valná hromada odvolá v prvním roce z funkce. Pak budou mít nárok na dorovnání odměny do zbývajících 12 měsíců.

Členové představenstva nesmí poskytovat informace

Nové „královské“ podmínky pro tříčlenné nepolitické představenstvo tvořené Martinem Pabiškou, Michalem Zdeňkem a Václavem Sosnou se stalo terčem kritiky některých libereckých zastupitelů.

„V technických službách jsme pro začátek dali nižší odměnu. Garantovali jsme ale, že pokud se ředitel osvědčí, pak ji zvýšíme. V dopravním podniku jsme šli hned na vysoký plat, aniž bychom měli s těmi lidmi jakoukoli zkušenost,“ upozornil zastupitel Michal Hron (SLK).

Vadí mu především netransparentnost smlouvy. „Za povšimnutí stojí i to, že nesmí poskytovat informace. Čekal bych, že smlouva už bude ve shodě se zákonem o svobodném přístupu k informacím,“ zmínil zastupitel Hron.

„Několikrát jsem kritizovala, že neprošli otevřeným výběrovým řízením. Pak nemůžeme posoudit, jestli jsou ti páni opravdu nejlepší. Neznáme vůbec, kam budou dopravní podnik směřovat nebo s jakým zadáním tam šli,“ vadí zase zastupitelce Martině Rosenbergové (bezpartijní).

Manažeři mohou dál podnikat i jinde

Poukazuje i na nestandardní manažerské smlouvy. „Když jsem je chtěla vidět, nedostala jsem je,“ uvedla Rosenbergová. „Zvláštní je dvanáctiměsíční „padák“. Ale třeba i to, že pánové mají povoleno podnikat dál i v jiných firmách, které by mohly být konkurenční s naším dopravním podnikem,“ upozornila Rosenbergová.

A na to reagoval i Hron. „Působí v jiných firmách, jsou v nich v pozicích jak jednatelů, tak společníků. Myslím, že není v lidských silách to zvládnout, pokud se chtějí opravdu dopravnímu podniku naplno věnovat.“

Podle zastupitele a člena dozorčí rady dopravního podniku Josefa Šedlbauera (Změna) stojí před nově zvolenými manažery nelehký úkol. Mají stabilizovat dopravní podnik. Minulý měsíc v něm zasahovala protikorupční policie, která obvinila někdejšího ředitele Luboše Wejnara i někdejšího předsedu představenstva Pavla Šulce.

Noví manažeři mají také zachránit dotační peníze, které podnik získal na opravu tramvajové trati v Rumunské ulici. Proplacení dotace je ale v ohrožení kvůli běžícímu trestnímu řízení. „Po manažerech chceme velkou službu a téměř nemožné. Aby dopravní podnik znovu postavili na nohy, vrátili mu důvěryhodnost a zachránili pověst hlavně směrem k poskytovatelům dotací,“ upozornil Josef Šedlbauer.

I proto náklady na odměny členů představenstva nepovažuje za přemrštěné. „Mají smlouvy o výkonu funkce a je to veškerý mzdový náklad. Když to srovnáte se mzdovým nákladem ředitele, který byl v čele dopravního podniku před tím, je to odpovídající,“ zmínil Šedlbauer.

Primátor: Nikdo z nich si to nejde jen odsedět

Předseda představenstva nahradil výkonného ředitele. Předchozí devítičlenné představenstvo přišlo dopravní podnik na 90 tisíc korun.

„Pokud chcete získat kvalitní lidi, nemůžete nabízet průměrné platy. Ostatně, výše odměny není nijak závratná. Jdou i do firmy, kde budou muset řešit spoustu nepříjemných a složitých věcí. Rozhodně si to tam nikdo z nich nejde jen odsedět,“ zdůraznil liberecký primátor Tibor Batthyány (exANO).

„Přišli navíc do dopravního podniku, kde se může cokoliv po volbách změnit a oni mohou být odejiti. Takto jim dáváte aspoň roční záruku,“ komentoval primátor nárok na dorovnání odměny do zbývajících 12 měsíců. Od druhého roku by podle něj členové představenstva přešli na běžné podmínky s dvouměsíčním odstupným.