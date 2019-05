Werichův Čochtan ožije v libereckém divadle. Bude autentický, lákají herci

„Dělám všechno pro to, aby tam diváci Wericha slyšeli a zároveň aby to nebyl pokus o kopii,“ přibližuje představitel Čochtana Petr Jeništa. A podle slov Jana Kříže, který je jedním z hlavních taháků pohádkového muzikálu, se to Jeništovi daří.

„Pár Čochtanů už jsem viděl a s pár Čochtany jsem na jevišti stál a musím říct, že se mi velice líbí Petrův přístup. Ani vteřinu z něj neslyším citaci Wericha. Ta postava žije. Petr pochopil, jak k tomu Werich přistupoval,“ soudí Kříž, který libereckým divákům není neznámý. Kromě toho, že se v Liberci narodil, exceloval například v muzikálu Sugar.

„Humor je v Divotvorném hrnci velmi laskavý a chytrý a já myslím, že se nám k tomu podařilo přistoupit s velkou pokorou,“ shrnuje Jan Kříž, který v muzikálu tvoří pár se svou skutečnou ženou Marií.

„To představení je krásné. Myslím si, že dává najevo lásku a hlavně to, co se z dnešní doby tak trošku vytrácí, a to je laskavost a nadhled nad vším. A je krásné, že to ukazuje velmi něžnou cestou,“ říká Křížová.

Diváky pustili už na generálky

Celou inscenaci režíruje otec Jana Kříže Oldřich Kříž. „Myslím si, že by to mohlo být krásné představení. Podle reakcí na veřejné generálce soudím, že by se to mohlo líbit,“ odhaduje režisér.

Před plánovanou rekonstrukcí totiž do divadla mohli návštěvníci přijít už na obě generálky.

„U komedie je to k nezaplacení. Každá komedie si totiž rytmicky sedá s divákem. My sice můžeme něco očekávat, ale až diváci tomu dodají ten rytmus, který to má mít,“ přibližuje Jan Kříž.

Hvězdou možná nejzářivější je pak Vladimír Kratina, známý filmový a divadelní herec přezdívaný pan Drtikol.

„Zkoušení bylo báječné, protože jsou tu bezvadní kolegové. Baví mě to a doufejme, že to bude bavit i diváky,“ těší Kratinu, kterého pobavily i děti, které v inscenaci vystupují. Některé z nich představují černoušky a musí být nabarvené.

„Po jedné ze zkoušek jsem před divadlem potkal jednu začerněnou holčičku a říkám jí: Ty ses zapomněla odlíčit, viď? A ona na to: Ne ne, já si to nechávám schválně, abych se mohla pochlubit doma,“ směje se Kratina.