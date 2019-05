Chemici cvičně odhalili nelegální laboratoř, v Liberci odvraceli i útok

Zahaleni v modrých pogumovaných oblecích prohledávali v úterý vojáci v Liberci nelegální laboratoř. Měli podezření, že se tu vyrábějí chemické látky. Průzkumný tým pak své postřehy předal kolegům, kteří v žlutých oblecích začali v laboratoři odebírat vzorky.

Specialisté zasahovali v libereckých kasárnách jen cvičně. Koná se tu totiž cvičení rychlé reakce Yellow Cross 2019. Jeho cílem je vyzkoušet reakce na možné hrozby chemických, radiologických a biologických zbraní a sladit systémy.

V Liberci si tak zkušenosti předávají více než tři stovky vojáků z Česka, Kanady, Velké Británie, Dánska a Polska. K dispozici mají i na sto kusů techniky. Kromě kasáren cvičí i v terénu - v Radčicích a v Tisé.

„My cvičení řídíme, nicméně v reálném nasazení úzce spolupracujeme s jednotkami NATO, a je proto nutné mít společné postupy a všichni musí být sladěni. Jde o to vyzkoušet si reakce na hrozby,“ informoval Radek Malina, velitel česko-britského velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC).

Jednou z hrozeb může být například minometný útok na základnu s obsahem nebezpečné látky. Anebo nástražné výbušné zařízení, které by zasáhlo vojenskou kolonu při přesunu na základnu. To vše jsou situace, do nichž se mohou vojáci především ve válečných zónách dostat.

Laboratoř vyrostla ve sklepě kasáren

Cvičnou laboratoř vytvořili vojáci ve sklepení kasáren. Nejprve do ní vstoupil průzkumný tým tří chemiků.

„Nafotí, prohledají objekt a následně předají všechny informaci týmu odběrovému. Ten pak na místě vezme vzorky, posbírá i forenzní důkazy, které pak mohou sloužit k odhalení pachatele. Částečné, základní vyhodnocení provedou rovnou na místě, zbytek pak předají transportnímu týmu, který je dopraví na kompletní rozbory do laboratoře. Na základě výsledků pak prostor vyčistíme,“ popsal Petr Staňa, člen dekontaminačního týmu.

V uplynulých dvou letech si mohli chemici své znalosti ověřit i v praxi. Ve dvou případech je policisté požádali, aby prozkoumali nelegální skládky.

„Obě byly tuším v Ústeckém kraji. Skladovaly se tam nebezpečné látky, odebírala se zemina i důkazy, které jsme předávali policii,“ sdělil Tichý.

Liberečtí chemici mají k dispozici radiometrickou a chemickou laboratoř. Chybí jim biologická, i bez ní jsou ale schopni odhalit, zda na konkrétním místě nějaká nebezpečná látka je.

Liberecký 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany patří v Česku mezi elitní, je součástí sil rychlé reakce NATO. Podílel se i na výcviku chemiků jiných armád.