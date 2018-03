Liberec se s ministerstvem hádá o miliony za bazén, chce podat žalobu

Spor se týká stavby potápěčské věže. Nejdřív Regionální rada ROP Severovýchod, přes kterou evropské dotace na bazén šly, žádné pochybení při zakázce neodhalila a náklady na stavbu věže uznala. Za dva roky ale ti samí úředníci otočili a přišli s tím, že potápěčská věž má jiný tvar než v původních plánech.

Věž vypadala jinak, než měla

Místo válce má tvar čtvercový a jen tři okna místo čtyř. Podle regionální rady je to důvod pro vrácení dotace, protože změnu tvaru město neoznámilo přesně podle pravidel, ale jen v části dokumentů. Liberci tak přišla výzva, že má vrátit 4,7 milionu korun. A náměstek primátora Jan Korytář peníze bez vědomí zastupitelů skutečně poslal zpátky.

„Kdybychom je nevrátili, hrozilo nám penále ve stejné výši. Takže bychom platili skoro devět a půl milionu. Ale rozhodně to neznamená, že uznáváme nějakou chybu, peníze chceme vymáhat zpět,“ řekl na podzim 2015 Korytář.

Od opozice si za to vysloužil vlnu kritiky. „Ministerstvo financí teď rozhodlo přesně tak, jak jsme před dvěma lety říkali. Varovali jsme pana náměstka, že když peníze vrátíme, už je nikdy neuvidíme. Žádná škoda nevznikla, měli jsme žádat o prominutí. Nejde jen tak vrátit část dotace a doufat, že ji zase dostaneme zpět. V očích ministerstva jsme zaplacením uznali pochybení, měli jsme se bránit,“ řekl zastupitel SLK Michal Hron.

S vrácením části dotace přitom nesouhlasil ani finanční výbor zastupitelstva. „Rozhodnutí pana Korytáře peníze vrátit, aniž by to s někým projednal, bylo ukvapené a špatné. Zavřeli jsme si dveře k dalším jednáním a teď se to rozhodnutím ministerstva jenom potvrzuje,“ řekl další opoziční zastupitel Jiří Šolc.

Korytář: Na ministerstvo podáme správní žalobu

Podle Korytáře ale boj za 4,7 milionu korun dál pokračuje. „Na ministerstvo financí podáme správní žalobu. Peníze jsme vrátili v dobré víře, abychom nebyli popotahováni za prodlení. Ale není důvod, aby se řádně nepřešetřilo, zda výzva k vratce byla skutečně opodstatněná. Zvlášť, když první kontrola všechny náklady na stavbu věže uznala,“ řekl Korytář.

Regionální rada ale trvá na svém. „Změna tvaru a rozměrů vyvolala změnu použitého materiálu u tělesa bazénu a dále změnu v kalkulaci podlah v jednotlivých podlažích, změnu v rozměru zábradlí, v množství keramického obkladu a v rozměru a tvaru roštnice v horní části potápěčské věže,“ stojí ve vyjádření regionální rady. Město se brání, že na změně tvaru věže se nikdo neobohatil.

„Nedošlo k žádnému navýšení, stálo to stejné peníze, jaké byly stanoveny už na začátku akce,“ upozorňuje primátor Tibor Batthyány s tím, že tvar věže se měnil na základě požadavku samotných potápěčů a provozovatele bazénu.