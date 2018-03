Bazén je v havarijním stavu, vydržet musí ale ještě dva roky

Technická zpráva o stavu městského bazénu hovoří jasně. „V hlavním bazénu jsou praskliny, zatéká z něj do suterénu. Trhliny jsou i na ochozech nad bazénem. Praskliny se objevují i ve stěnách venkovní divoké řeky. Dožitá je veškerá technologie, vzduchotechnika, za dobou životnosti jsou stropy, podlahy i obklady, stejně jako vnitřní rozvody. Nebýt nezměrného úsilí ředitele bazénu, který se ho snaží udržet v chodu s vypětím všech sil, byl by bazén už dávno zavřený,“ popsal stav primátor Tibor Batthyány.

Samotná oprava vyjde na 350 milionů

Podle vedení města tak není čas na otálení. Projektová dokumentace, která určí přesný rozsah prací na bazénu, se musí zadat co nejdříve. Vypracování podkladů si ale vyžádá odhadem 18 až 20 milionů korun. Dalších 350 milionů pak bude stát samotná rekonstrukce.

Podle náměstkyně primátora Karolíny Hrbkové proto není správné, že o zadání takto drahé dokumentace nerozhodnou zastupitelé. „Jde o jeden z nejnáročnějších projektů v Liberci. Protože na opravy bazénů nejsou žádné dotace, bude se vše hradit z rozpočtu města. Proto není správné, aby se o takové finanční zátěži rozhodlo bez vědomí zastupitelů,“ míní Hrbková.

Že je přitom rekonstrukce bazénu nutná, Hrbková nezpochybňuje. Jen by si podle ní mělo město stanovit priority na další roky. Podle primátora ale není důvod v tuto chvíli něco do zastupitelstva předkládat. „Nedovedu si představit, že by někdo ze zastupitelů začal mluvit do toho, co se v bazénu má nebo nemá udělat,“ řekl Batthyány.

Bazén zavře minimálně na rok a půl

Rekonstrukce by měla začít v roce 2020, do té doby musí bazén vydržet v provozu. Zavřený pak bude minimálně rok a půl. „Kromě opravy výše uvedených věcí se počítá i s přístavbou dalšího pětadvacetimetrového bazénu v prostoru dnešní Sluneční louky. Současná kapacita nestačí, zvláště kvůli povinné školní výuce plavání,“ řekl technický náměstek primátora Tomáš Kysela.

Dnes zarostlý svah u Sluneční louky se pak vyklučí a promění ve sluneční terasy. Počítá se u nich i s malým dětským hřištěm. Plavecký bazén přitom nejde opravit na etapy, ani nemůže zůstat otevřená nedávno postavená přístavba, protože je napojená na technologie starého bazénu.

Uzavření bazénu na rok a půl tak zkomplikuje situaci nejen rekreačním plavcům, ale také školám a sportovním klubům. Radnice proto zvažuje, že by znovu obnovila pětadvacetimetrový bazén na základní škole Švermova, který je kvůli nevyhovujícím normám už roky zavřený. „Zřejmě nezbude nic jiného, než ho opravit,“ uvedl náměstek Ivan Langr.