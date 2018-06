Liberecký areál Tatry půjde k zemi, staré dílny nahradí blok domů

Jeho výraznou dominantou je rohový funkcionalistický dům z roku 1926, kde je dnes v přízemí kavárna s pražírnou. Ve dvoře rozlehlého areálu jsou pak různé dílny, většinou už nevyužívané. Všechny by se měly zbourat. Nahradit je mají čtyři zcela nové budovy.

Samotný rohový dům ale demolici unikne. Je totiž po architektonické stránce natolik zajímavý, že by se měl stát naopak vlajkovou lodí celého projektu modernizace areálu Tatra. Na radnici se s ním obrátila Ještědská stavební společnost.

Radní ale nejdřív její žádost o výjimku ze stavební uzávěry odmítli.

„V projektu se počítá s tím, že tam vznikne ubytovna s kapacitou padesát lůžek. Vzhledem k lokalitě kolem Ruprechtické ulice jsme nechtěli riskovat, že se z toho stane ubytovna pro zahraniční dělníky, čímž by se prostředí v blízkosti libereckého bazénu výrazně zhoršilo,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Napodruhé už ale radní záměr posvětili a výjimku ze stavební uzávěry schválili. „Investor nás ujistil, že tam s žádnou ubytovnou pro sociálně slabé nepočítá, a proto nebyl důvod, abychom mu ve výstavbě bránili. Je to v souladu s územním plánem,“ vysvětlil primátor Tibor Batthyány.

„Ubytovna má sloužit pro účely výzkumného a laboratorního centra. Proto je nepředstavitelné, aby se v objektech určených pro výzkum a inovace potkávala sociální ubytovna s výzkumnými pracemi, které budou spojené s návštěvami zahraničních spolupracovníků a zákazníků,“ uvedla v čestném prohlášení Ještědská stavební.

Centrum má být zaměřené na nanotechnologie

Podle ní naopak půjde o komfortní přechodné ubytování pro vedoucí pracovníky zamýšleného výzkumného centra, zahraniční spolupracující klienty a podobně.

Centrum má být přitom zaměřené na nanotechnologie, informační technologie spojené s úsporou energií, hi-tec technologie a podobně. Právě v tom spatřuje primátor největší přínos.

„Kéž by takových projektů bylo v Liberci víc. Jednak to dořeší dostavbu části Ruprechtické ulice a ulice Emy Destinové, přičemž vizualizace slibuje velmi vkusnou zástavbu. A další plus spatřuji v plánovaných laboratořích, což je věc, kterou bychom obecně měli v Liberci zvyšovat. Vývoj nových technologií je trendem současné doby, nejde o žádnou průmyslovou výrobu, která obtěžuje okolí.“

Součástí renovace areálu bude kromě laboratoří, ubytovny a skladů i podzemní parkoviště. Funkcionalistický nárožní dům by si pak měl v přízemí uchovat kavárnu, popřípadě malou jídelnu pro zaměstnance a návštěvníky výzkumného centra.

Plochy v přízemí se ale podle Ještědské stavební dají využít i k dalším komerčním účelům, které by mohli využívat i lidé z okolí.

Renovaci bývalého učiliště podpořila bez připomínek i Rada architektů na liberecké radnici. Plánovaná dostavba čtyř domů respektuje okolní zástavbu.