Zchátralý Libeňský most dostane nové lampy, před rekonstrukcí je sundají

Na dotaz redakce MF DNES, jestli je s tímto termínem možné stoprocentně počítat, náměstek odpověděl jedním slovem: „Doufám.“

Montáž a za řadu měsíců zase demontáž nových lamp tak vypadá zdánlivě nesmyslně, podle náměstka se však vyplatí. Nové diodové osvětlení má být mnohem úspornější.

„I po manévrech s montáží a demontáží město zůstane v plusové bilanci díky o čtyřicet procent nižším účtům za elektřinu,“ tvrdí Scheinherr.

Nové lampy by „Libeňáku“ měly také více slušet. „Na mostě je nyní to, čemu říkám parazitní lampy. K původním a velice pěkným železobetonovým sloupům osvětlení je totiž připojen ještě ocelový kandelábr. Vypadá to hrozně, před třemi lety jsem o tom ještě jako aktivista napsal článek. V osmdesátých letech minulého století to ale mysleli dobře, chtěli zlepšit světelné podmínky,“ říká Scheinherr.

Dodal, že v té době jiné technické řešení než dostat svítidla o něco výš nad původní kandelábry neexistovalo. Se současnými technologiemi už je podle náměstka zbytečné, aby na mostě nevzhledné řešení zdvojených sloupů zůstávalo.

„Chceme se vrátit k návrhu osvětlení z roku 1926. Máme k dispozici dokonce i původní skicu od architekta Pavla Janáka, jeho návrhy se ale nikdy nerealizovaly, nakonec tam totiž umístili jiné lampy – elektrické, i když se také uvažovalo o plynu,“ popisuje náměstek.

Nové lampy odpovídají podobou původnímu záměru

Podle Scheinherra je teprve nyní možné na most dostat osvětlení, které tam zatím nebylo. Lampy od švýcarského výrobce totiž svou podobou zcela odpovídají tomu, jak vše bylo původně zamýšleno.

Scheinherr se také pyšní tím, že má k dispozici posudek od České astronomické společnosti. Lampy podle této zprávy nebudou svítit do nebe a přispívat ke světelnému smogu. Instalace nového osvětlení by se podle náměstka mohla spojit s rekonstrukci tramvajových kolejí v nedaleké ulici Komunardů.

VIDEO: Nahlédli jsme do útrob zchátralého Libeňského mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Závažnější problémy, než jsou ty s osvětlením, souvisejí s dezolátním stavem konstrukce mostu. Vědci z Kloknerova ústavu ČVUT přišli již na jaře 2017 se zprávou, že takzvané podzákladí třetího pilíře je v katastrofálním stavu. Má jít o pilíř, ze kterého byly hluboko pod vodou odebírány vzorky betonu nad břidlicovým podložím, a špatně jsou na tom i jiné části stavby.

Minulé vedení hlavního města kvůli tomu dokonce prosazovalo demolici a přípravu projektu zcela nového mostu. Nynější šéfové magistrátu ale rozhodli o opravě, která by měla trvat dva roky.

Historie Libeňského mostu V roce 1903 na místě dnešního Libeňského mostu stál provizorní dřevěný, který vznikl částečně díky použití materiálu z dočasného mostu, který stál u Národního divadla.

Nynější Libeňský most byl pro veřejnost otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky. Původně byl pojmenován po primátorovi Karlu Baxovi, název se ale neujal.

V lednu 2016 podal návrh na prohlášení mostu za kulturní památku dnešní náměstek primátora Adam Scheinherr, tehdy za iniciativu Libeňský most Nebourat. Ministerstvo kultury poté obnovilo správní řízení. To začalo díky dřívějším návrhům z let 2004 a 2015.

Rada města v dubnu 2018 podpořila návrh nahrazení Libeňského mostu novou stavbou. Přesně o rok později však nové vedení magistrátu vydalo opačné rozhodnutí a začaly přípravy na rekonstrukci.

Náměstek primátora se nově zaštiťuje posudkem od technické univerzity ze švýcarského Lausanne (EPFL). Ten má potvrdit dřívější závěry českého Kloknerova ústavu, podle kterých je rekonstrukce mostu možná. Redakce MF DNES o kopii posudku požádala, ale Scheinherr uvedl, že posudek zatím ke zveřejnění není.

Scheinherr si přitom nedělá příliš velkou hlavu z odpůrců rekonstrukce, kteří by nejraději viděli místo Libeňského mostu zcela novou stavbu.

„Je tady určitá skupinka lidí, která dříve tvořila takzvanou technickou radu náměstka pro dopravu Dolínka. Oni vlastně sami za panem náměstkem přišli, že by mu chtěli dělat technickou radu. A on s tím souhlasil. Já na to ale odpovídám jednoduše. Kloknerův ústav, který je soudně znaleckým pracovištěm a akreditovanou laboratoří, by si nemohl dovolit navrhnout něco, co ve skutečnosti není funkční,“ dodává Scheinherr.

I když se v minulosti uvádělo, že během výstavby nového mostu či během rekonstrukce získají oba břehy Vltavy náhradní spojnici, záměr vybudovat provizorní most nakonec padl.

Náměstek Scheinherr již dříve uvedl, že stavba náhradního mostu by stála zhruba 325 milionů korun a taková investice by se kvůli dvěma letům rekonstrukce nevyplatila. Řidiči aut i MHD tak budou jezdit od začátku roku 2022, kdy se zatím předpokládá začátek rekonstrukce, po objízdných trasách.