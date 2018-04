Odpůrci demolice Libeňského mostu zatančili bojový tanec haku

„Chceme upozornit na usnesení, která byla schválena před dvěma roky a která žádala o opravu Libeňského mostu a jeho zachování v nerozšířeném stavu,“ vyjádřil se jeden z pořadatelů akce Tomáš Pavlů (KDÚ-ČSL), zastupitel Prahy 8 s odkazem na fakt, že nový most by měl být oproti stávajícímu širší.

Tanec haka má podle Pavlů odstrašit nepřítele. „Má to symbolický význam a používají to novozélandští ragbisté. Teď to použijí i Libeňáci a Holešováci,“ řekl Pavlů ještě před začátkem akce.

Na Libeňském mostě na chodníku tančilo osm lidí, kteří odříkávali text, který chtěli předat obyvatelům Prahy. Celá akce trvala několik minut.

Most bude nový, náhradní doprava je nejistá

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) se v úterý na tiskové konferenci vyjádřil, že je z pohledu dopravy a efektivity lepší postavit most nový a lze využít i základů pilířů toho stávajícího. Podle něj je možné navázat na již existující stavební povolení.

„Nepoužívejme prosím termín bourání, je to opravdu nahrazování mostu mostem. Takto je to formulováno v zadání, že most bude uzavřen až v okamžiku, kdy bude odstraňován a stavebně nahrazován dalším,“ řekl Dolínek.



Most má být hotov v roce 2021, maximálně 2022. Prozatím však není vyřešena náhradní doprava. Prověřuje se varianta, kdy by se umístil náhradní most ve směru proti proudu. Pokud by však byla příliš drahá, vůbec nevznikne.

Ve čtvrtek projednají zbourání mostu zastupitelé. Server iDNES.cz zjistil, že zbourání mostu podpoří kluby TOP 09 a ODS. Proti odstranění vystoupí Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL, STAN).