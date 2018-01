Praha po půlnoci zavře do odvolání Libeňský most, je v havarijním stavu

Uzavření Libeňského mostu dojezd hasičů na Palmovku zásadně neomezí. Na Balabenku jezdí hasiči z Holešovic raději rychlejší trasou přes Most Barikádníků a Povltavskou. Až k hotelu Olympik jezdí centrální stanice přes Karlín. Na Palmovku je to z obou směrů kousek. Zvládneme to.