Velitel „bévépéčka“ má za zásah dalšího vozu zaplatit státu dva miliony

Při nočních střelbách BVP pod Kulišťákovým velením zasáhlo střelou z kanonu druhého obrněnce. Jeden voják kvůli tomu přišel o ruku a nohu. Obžalobě u olomouckého okresního soudu čelili střelec z vozu, řídící střeleb a Kulišťák, nakonec byl ale pouze on shledán vinným a soud ho potrestal roční podmínkou.

Vzhledem k odvolání bude kauzu znovu posuzovat olomoucký krajský soud a podle informací MF DNES bude současně rozhodovat i o požadavku ministerstva obrany na náhradu škody. Stát totiž stát od Kulišťáka požaduje více než 2,2 milionu korun.

Kromě škody na zasaženém BVP do této částky započítal i odškodnění a bolestné pro vojáky, kteří byli při incidentu zraněni. Částka navíc neustále narůstá kvůli úroku z prodlení. Počítá se od začátku trestního stíhání v prosinci 2016, takže nyní už jde o dalšího více než čtvrt milionu.

Stát nechce případ nijak komentovat. „Ministerstvo obrany se nemůže s ohledem na probíhající soudní řízení až do jeho pravomocného skončení vyjádřit,“ uvedl Jiří Caletka z tiskového oddělení resortu.

Měl povinnost hlídat si svou pozici vůči dalšímu vozu, řekl soud

Kulišťákův advokát Zdeněk Kopečný s požadavkem ministerstva zásadně nesouhlasí. Odvolání, v němž stát trvá na náhradě škody, ho překvapilo.

„Právní předpisy mluví jasně. Za škodu způsobenou činností ozbrojených sil nebo vojáky odpovídá stát. Samozřejmě s tímto nárokem nesouhlasíme a odvolání považujeme za nesprávné a v některých jeho částech za naprosto absurdní,“ podotýká advokát. Zaplatit přes dva miliony navíc podle něj ani není v Kulišťákových silách.

„Jako by to asi nebylo v silách nikoho, kdo má standardní příjem. Navíc vzhledem k věku klienta by se v podstatě jednalo o ekonomickou likvidaci mladého člověka na počátku produktivního života,“ dodává Kopečný.

Vše nyní záleží na olomouckém krajském soudu. U toho okresního Kulišťák letos v únoru dostal roční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Obžalobě čelil i střelec z BVP a řídící celých osudných střeleb. Oba ale soud zprostil viny.

„Obžalovaný Kulišťák měl povinnost hlídat si svou pozici vůči dalšímu vozu. Jsme mezi vojáky z povolání a šlo o bojové cvičení, kde je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Nejednalo se o nevědomou nedbalost, obžalovaný věděl, že může ohrozit ostatní,“ uvedla při únorovém vyhlášení verdiktu soudkyně Markéta Langerová.

Advokát: I sama armáda konstatovala, že nikdo nechyboval

Stejně jako obhájci pak zmínila, že roli při neštěstí sehrála i nezkušenost posádky. Mimo jiné zaznělo, že pro střelce i velitele vozu to bylo první noční cvičení s ostrými střelbami. Kulišťák je přitom také střelec, pouze na osudné cvičení byl jmenován velitelem vozu. A to aniž by ho k tomu předurčovaly například výrazně větší zkušenosti.

Osudné noční cvičení Neštěstí se stalo ve středu 18. května 2016 ve 21:45 při cvičných střelbách. Trojice BVP vyrazila vedle sebe ve třech drahách v jedné řadě proti terčům, po stranách je dělilo 50 až 70 metrů. Za úkol měli nejprve střelbu z kanonu z místa, poté za jízdy z kulometu. Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než 200 metrů před obrněnce, jehož velitelem byl Marcel Kulišťák. Jeho vůz se zdržel kvůli technickým problémům s třicetimilimetrovým kanonem, takže zahájil palbu později než ostatní BVP, které však mezitím pokračovaly v jízdě. Při zásahu utrpěli zranění dva mladí desátníci.

Vojákův advokát pak u soudu zdůrazňoval, že ani sama armáda nezjistila, že by někdo při osudných střelbách udělal chybu.

„Podle armády se stala nešťastná náhoda. Proč tedy máme někoho hnát v trestněprávní rovině k odpovědnosti. Je krajně nespravedlivé a protizákonné, aby jen třetí obžalovaný byl uznán vinným,“ řekl Kopečný.

Teď proto usiluje současně o to, aby i u Kulišťáka krajský soud prohlásil, že na zranění kolegů nenese vinu.

„Sám se necítí být vinen. Dělal všechno, co měl, dle svých nejlepších schopností, možností a podle pokynů nadřízených. Objektivně ani subjektivně s ohledem na průběh střeleb a všechny okolnosti nebylo v silách pana Kulišťáka jakkoliv negativnímu následku na zdraví jeho kolegů zabránit,“ je přesvědčen obhájce.