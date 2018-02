Za střelbu „bévépéčka“ do vlastních řad může velitel. Dostal roční podmínku

„Obžalovaný Kulišťák měl povinnost hlídat si svou pozici vůči dalšímu vozu. Jsme mezi vojáky z povolání a šlo o bojové cvičení, kde je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Nejednalo se o nevědomou nedbalost, obžalovaný věděl, že může ohrozit ostatní. Byť se mu bude zdát rozhodnutí nespravedlivé, mohl dodržet bezpečnostní opatření,“ shrnula soudkyně Markéta Langerová.

Zmínila nicméně, že svou roli při incidentu sehrála i nezkušenost posádky. Na tu poukazovali i obhájci, mimo jiné zaznělo, že pro střelce i velitele vozu to bylo první noční cvičení s ostrými střelbami a Kulišťák je zařazením také střelec, pouze na cvičení byl jmenován velitelem vozu, a to aniž by ho k tomu předurčovaly například výrazně větší zkušenosti.

Potrestání pouze velitele vozu a to podmínkou navrhoval i žalobce Jaroslav Rašendorfer.

„Byl jediným kdo měl a mohl ze své pozice zaregistrovat zaostávání svého vozu. Byl obeznámen s bezpečnostními předpisy a jako velitel osádky posádky nedodržel bezpečnostní opatření a nenařídil zastavení palby ve chvíli, kdy nebylo v linii s ostatními. Pomáhal střelci odstranit závadu na úkor svých povinností, jejichž dodržení by zabránilo celé události,“ shrnul.

U střelce vozu Luďka Niedermeiera, který je stejně jako Kulišťák stále v armádě a tento týden byl povýšen za vzorné plnění služebních povinností, rozhodlo o zproštění obžaloby mimo jiné to, že si nemohl zasaženého vozu zavčas všimnout, protože z pozice střelce má omezený výhled vpravo.

Řídící střeleb Zdeněk Havala, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti, zase podle předložených důkazů nemohl kvůli špatné viditelnosti, vzdálenosti a nedostatečnému výhledu vlivem terénu zpozorovat, že jeden z vozů zůstal pozadu. Věž je totiž umístěna stranou od drah, po které vozy jely, v nevhodném úhlu.

Obhájce velitele: Armáda pochybení nezjistila, proč tedy trestat

Obhájci poukazovali i na to, že přestože byla vypálena dávka šesti až sedmi střel, druhé BVP zasáhla pouze jedna z nich, která se z neznámého důvodu vychýlila z dráhy. Tvrdili proto, že roli sehrála i zastaralost výzbroje a celkově šlo při nešťastné události o kombinaci řady faktorů, a není možné nikoho jednoznačně vinit.

„Ze strany armády nebylo zjištěno pochybení. Podle armády se stala nešťastná náhoda, proč tedy máme někoho hnát v trestně právní rovině k odpovědnosti. Je krajně nespravedlivé a protizákonné, aby třetí obžalovaný byl uznán vinným,“ řekl Kulišťákův obhájce Zdeněk Kopečný ve své řeči. Po vyhlášení rozsudku se odsouzený na místě odvolal a vše tak bude znovu posuzovat krajský soud.

Bojové vozidlo pěchoty bylo zasaženo v květnu 2016 při večerním nácviku. Trojice vozů vyrazila zjednodušeně řečeno vedle sebe ve třech dráhách v jedné řadě proti terčům a dělilo je po stranách 50 až 70 metrů. Jejich úkolem byla nejprve střelba z kanonu z místa, poté za jízdy z kulometu.

Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než 200 metrů před vůz pod velením Kulišťáka. Ten se zdržel kvůli technickým problémům s kanonem a začal z něj střílet později. Ostatní vozy ale pokračovaly v jízdě a střelbě z kulometů dle plánu.