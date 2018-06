Chov lva ve Zděchově je v patové situaci, nedá se povolit ani zrušit

Hustá tkanina a keře kryjí výhled do výběhu lvů. Cedule na bráně oznamuje, že je pro veřejnost uzavřený. Slyšet je bečení několika ovcí.

Majitel dvou lvů, devítiletého Fufiho a asi roční Ljůvy, Michal Prášek je v zaměstnání. V domku pár metrů od výběhu jsou ale k zastižení jeho rodiče. K nim se přistěhoval ze Slovenska i se lvem. Nejdříve měl jednoho, zanedlouho přibyl druhý.

„Pořád se to snažíme zlegalizovat, tak jsme z toho udělali hospodářství. Uvidíme, co na to úřady,“ říká otec chovatele.

Nechce se fotit ani uvádět jméno. V obci ho všichni znají, o další popularitu ale nestojí.

„Je neuvěřitelné, co se kolem toho strhlo. Syn mi řekl, že do Ljůvy na kopcích narazil cyklista. Asi za půl hodiny sem přijela tři policejní auta a policisté mluvili o tom, že lev napadl chlapa,“ popisuje incident z nedělního odpoledne (viz též Cyklista se střetl se lvicí, kterou měl chovatel při procházce na vodítku).

Kde je pravda, teď šetří policie, náhodný střet ale kauzu lvů ve Zděchově znovu rozdmýchal. A připomněl patovou situaci, do které se dostala a z níž se už druhým rokem nedaří najít cestu ven.

Černou stavbu nejde odstranit, lvy totiž není kam dát

Dřevěná ubikace o několika metrech čtverečních a k tomu oplocený výběh stojí na pozemku Práškovy rodiny. Jenže bez stavebního povolení. Z toho důvodu nemůže mít povolení od Státní veterinární správy (SVS) ani samotný chov.

Prášek se sice několikrát pokusil získat dodatečné stavební povolení, což je celkem běžný postup. Stavební úřad ve Vsetíně to však opakovaně zamítl.

„Všechny žádosti, které podal, byly v rozporu s územním plánem obce,“ vysvětlil mluvčí vsetínské radnice Marek Mikuš. Pouze jedna zůstává zatím bez rozhodnutí.

Jenže rozhodnutí, které úřad vydal, není schopen vymoci. Loni se sice pokusili černou stavbu odstranit, ale lvy nebylo kam umístit. V republice totiž není žádné vhodné zařízení a zoologické zahrady nemají pavilony navíc.

VIDEO: Muž ve Zděchově chová lva, lidé v okolí z něj mají strach Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že obec nepočítala v územním plánu s výběhem pro lva, je pochopitelné, hospodářská zvířata by se v tom místě ale pást mohla, proto Prášek zkouší variantu s hospodářstvím.

„To, že jsou tam ovce, nemění nic na faktu, že je tam i lev. Sám nevidím východisko. Problém je v tom, že se pán rozhodl mít lva, a tak ho má, bez ohledu na pravidla a lidi kolem,“ zamýšlí se starosta obce Tomáš Kocourek.

Obec je rozdělená na dva tábory

Z pohledu veterinární správy je řešení jednoduché – stačí zlegalizovat stavbu.

„Ta zvířata se nemají špatně, nedochází tam k týrání, takže nevidíme důvod, proč by nemohl být chov povolený,“ potvrdil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Tím se ale zase dostáváme ke stavebnímu úřadu, jehož stanovisko je jasné.

Obec je rozdělená na dva tábory. Jeden si stěžuje na hluk a lva se bojí. Obrací se proto na starostu.

„Po střetu s cyklistou je atmosféra zase vyhrocenější, to se může kdykoliv stát znovu,“ dodává Kocourek.

Druhý tábor chov akceptuje. „Chovatel je dříč, když to stavěl, dělal od brzkého rána do noci. O zvířata se stará a miluje je,“ shodují se nejbližší sousedé.

O bezpečnost se nebojí. „Zabezpečené to má dobře a lvi nemají důvod utíkat, když se mají dobře,“ tvrdí.

Nikdo ale neví, jak by se zvířata zachovala, kdyby se dostala ven bez vlastní snahy.

„Stačí bouřka, strom spadlý na oplocení a cestu mají volnou,“ reagoval veterinář Dominik Gregořík, který spolupracuje se zlínskou zoo.

Zahrady proto mají výběhy velkých šelem několikanásobně jištěné.