V plzeňské zoo utratili mladou lví samici, měla vrozenou vadu lebky

Damali začala mít problémy s pohybem, které nejspíš způsobily neurologické potíže.

„Příčinu jsme odhadovali, ale základními vyšetřeními ji není možné prokázat. Jedinou možností byla proto magnetická rezonance,“ uvedl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Vyšetření potvrdilo nejhorší obavy, tedy že jde o malformaci (vrozenou vadu, pozn. red.) lebky. Podle Vobruby byla změna takového rozsahu, že by zvířeti nadále neumožňovala kvalitní, bezbolestný a plnohodnotný život. Proto musel tým zoologů a veterinářů přistoupit k eutanazii.

Plzeňská zoo už letos přišla o jednu ze samic. V březnu uhynula po císařském řezu čtyřletá Neyla. Spolu s ní zemřela i trojčata, která čekala.

Damali měla dnes spolu s dalšími dvěma přírůstky odcestovat do zahraničí. Na cestu do Francie nakonec vyrazil jen Baqir a nejmladší ze smečky Luisa. „Lvi dorůstají a bylo nutné jim najít nový domov. Baqir míří do zoo Des Sables a Luisa do zoo Doué la Fontaine,“ upřesnil Vobruba.

Vzácné lvy berberské chová plzeňská zoo od roku 2002. Počáteční neúspěchy, kdy se ošetřovatelé nedočkali odchovů od samce Vilíka a samic Zuoiny a Lekyshy (Blanky), vystřídalo veselejší období. Vilíkův dnes už desetiletý pravnuk Mates měl s mladými samicemi Tamikou a Neylou celkem šest mláďat.

„Nejprve Tamika přivedla v září 2016 na svět samici Amiru. Ta již žije delší dobu v rakouské zoo Tierwelt Herberstein. Pak v listopadu 2017 porodila své první lvíče samice Neyla. Tím je již zmíněný Baqir. Následovali další potomci od Tamiky, a to v květnu 2018 trojčata Dabir, Deeba a Damali. O dva měsíce později Neyla porodila Luisu,“ zavzpomínal mluvčí a dodal, že v zoo nyní zůstali čtyři lvi.



