Léto v Prazdroji 2018

Součástí 15. ročníku oblíbeného festivalu Léto v Prazdroji budou pravidelné čtvrteční koncerty, na které je vstup zdarma. Nádvoří pivovaru rozezvučí vždy hned dvě hudební uskupení – od 19:00 se představí předkapela a od 20:30 nastoupí hlavní host. Pohodovou náladu umocní občerstvení v pivních stanech rozmístěných po nádvoří.



Program letních koncertů odstartují Manu Destra s nestárnoucím Yo Yo Bandem (5. 7.), následují The Wild Roots a Ota Balage – autor mnoha hitů skupin Tango, Nová Růže a BSP (12. 7.), Liwid a známá kapela z jesenických hor O5 a Radeček (19. 7.), červenec završí Tajfun a zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok & Bypass (26. 7.). O první srpnový koncert se postarají autorská skupina Čardáš Klaunů a úvalská parta s dlouhou tradicí Medvěd 009, o týden později bude pódium patřit mladé, energické pop-rockové kapele z Vysočiny Like-it a poté frontmanovi Honzovi Křížkovi s kapelou (9. 8.). Mimořádně ve středu zahrají X-Cover a rocková kapela Extra Band (15. 8.), další čtvrtek The Complication a trio uznávaných muzikantů Minus 123 minut (23. 8.). Symbolickou tečku za hudebním pivovarským létem učiní John Wolfhooker a legenda české crossoverové scény The Switch (30. 8.).

Každý prázdninový pátek se u Zahradního pavilonu Formanka, nad nádvořím pivovaru, otevře letní kino s projekcemi pod širým nebem. Promítání bude začínat vždy ve 21:30 a v rámci vstupného 100 Kč/osoba dostanete welcome drink z portfolia produktů Plzeňského Prazdroje.



Na dece nebo na místech u stolečků si můžete vychutnat domácí i světovou filmovou klasiku na velkém plátně: Pulp Fiction (6. 7.), Okresní přebor (13. 7.), Postradatelní (20. 7.), Vratné lahve (27. 7.), Nespoutaný Django (3. 8.), Pelíšky (10. 8.), Hříšný tanec (17. 8.), Prezident Blaník (24. 8.) a Velký Gatsby (31. 8.).

Více informací najdete na: www.prazdrojvisit.cz