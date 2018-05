Letní výstava v Bráně Matky Boží přivede děti do světa her

„Originální exponáty návštěvníky nejen pobaví, ale také je donutí přemýšlet. Složit orloj, sestavit lomený oblouk nebo vytvořit nádobu ze střepů, to chce určitě nejen šikovné ruce, ale i chytrou hlavičku,“ sdělila Marcela Medová z turistického informačního centra města.

Otevírací doba během výstavy bude od pondělí do pátku od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin. O víkendu si můžete na Bránu Matky Boží přijít pohrát od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 hodin.

Základní vstupné bude 50 korun, snížené vstupné pro školáky, studenty, seniory a držitele průkazky ZTP a ZTP/P bude 40 korun. Děti předškolního věku to budou mít za 30 korun a rodinné vstupné vyjde na 120 korun.