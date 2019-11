Ještě se nezačal opravovat a Letní stadion už poplatníky stál 16 milionů

Možná by se mohlo zdát, že problematika opravy Letního stadionu se týká jen fotbalistů a jejich fanoušků. Ovšem zpozornět by také měli všichni pardubičtí plátci daní. Z jejich kapes totiž do projektu, který může nakonec spolykat až půl miliardy, už natekly miliony korun.

„Dosavadní snažení projektantů a dalších složek vyšlo zhruba na 16 milionů. Výkupy majetků a další náklady pro majitele garáží a tenisový klub jsou jen dalším nákladem,“ stojí v prohlášení FK Pardubice na webu druholigového klubu.

K tomu je navíc nutné připočíst, že už roky město nedostává nájem z hotelu Sport a garáží, jejich nájemci museli prostory dávno opustit.

Utracené peníze zastánci opravy díla z roku 1931 používají jako argument proto, aby se stadion co nejdříve opravil. Navíc jedním dechem dodávají, že ani odložení nákladné rekonstrukce neznamená stop utrácení na Letním stadionu.

„Největší částku totiž spolkne rekonstrukce stávající hlavní tribuny, která je chráněnou památkou a nelze ji obejít. Stavba, která je v havarijním stavu, byla dlouhé roky vedením města (nejen tím aktuálním!) přehlížena. Nižší částku „spolkne“ rekonstrukce „malé“ tribuny, o které platí totéž, co o její větší sestře,“ uvedli šéfové FK Pardubice v čele s Vladimírem Pitterem ve vyjádření, ke kterému připojili i kalkulaci.

Jen prostá oprava obou památkově chráněných tribun vyjde podle nich zhruba na 190 milionů.

Stejná či podobná čísla používá i hnutí ANO, které vede primátor Martin Charvát. On i jeho kolegové chtějí zničený stánek přestavět na prvoligový stadion už několik let, ale zatím nenašli dostatečnou podporu v zastupitelstvu.

„V případě, že nebudeme chtít provést rekonstrukci Letního stadionu, ale rozhodneme se jen pro opravu tribun a také zachování II. ligy, tak náklady budou 323 milionů korun,“ uvedlo hnutí ANO ve svém prohlášení.

Na zastupitelstvo dorazí pardubičtí ultras

K částce totiž navíc politici připočítali náklady na rekonstrukci stadionku Pod Vinicí, kde vedoucí tým druhé ligy hraje momentálně své zápasy.

„Investice do vytápěného trávníku či osvětlení by vyšla na 135 milionů korun,“ stojí v prohlášení strany, za kterou připravuje opravu stadionu náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Myslím, že nemáme jinou šanci než Letní stadion opravit. Je to majetek města a my se o něj musíme postarat,“ uvedla politička s tím, že ožehavý bod pustí do zastupitelstva příští čtvrtek. Právě ten den by se mělo definitivně rozhodnout, zda se stánek pro nejvyšší soutěž stavět bude, nebo nikoliv.

„Budeme se snažit o své pravdě přesvědčit ostatní. Za nás je ten stadion pro Pardubice příliš drahý a luxusní,“ uvedl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš, který se musí 21. listopadu připravit i na nesouhlasné bučení z balkonu zasedacího sálu. Pardubičtí ultras už dlouho vyhlašují, že se na hlasování zastupitelů chtějí podívat zblízka.

Ostatně se s nimi dostal nedávno do křížku jiný zastupitel za ODS Karel Haas. Ten totiž na svém Facebooku spustil anketu k opravě stadionu, která se fanouškům ani činovníkům FK Pardubice vůbec nelíbila.

„O výsledky ankety nejde, podstatné zmíněný politik popsal již v jejím úvodu. U představení projektu revitalizace fotbalového stadionu vypsal řadu nepravd, či zavádějících informací,“ ohradil se proti textu Pitter.

Obě strany si pak své postoje vysvětlily na přátelském posezení v restauraci. Snad to bude podobné i za týden na radnici.