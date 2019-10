O opravě pardubického stadionu se tento týden nerozhodne, fanoušci zuří

„Chceme stadion! Chceme stadion!“ skandovali v sobotu na zápase proti Třinci (1:0) fanoušci FK Pardubice. Během oslavy dalšího vítězství jejich týmu, který si tak udržel první místo v tabulce druhé ligy, stačili ještě urážet politiky z ODS i celou radnici. Důvod? Stále stejný - vadí jim, že radní nespustili opravu Letního stadionu.

„Na stadionu Pod Vinicí se od roku 2012 hraje pouze na výjimku. Je potřeba nové zázemí, kde budou mít svůj komfort rovněž fanoušci. Na současném stadionu se nachází pouze 600 míst na kryté tribuně, další fanoušci pak stojí v bahně na ostatních místech,“ uvedl lídr pardubických ultras Jan Seifert.

Ti jsou ostatně stále akčnější a v pátek nechali na jižní tribunu Letního stadionu pověsit transparent, který poukazuje na činnost pardubické ODS, která podle nich blokuje stavbu stadionu vhodného i pro první ligu. „ODS ničí fotbal a tradice,“ stojí na něm.

Navíc už ve čtvrtek by fanoušci rádi vyrazili přímo na jednání zastupitelstva, aby si pohlídali politiky, kteří budou o rekonstrukci za půl miliardy snad jednou rozhodovat. Ale ve čtvrtek rozhodnutí nepadne. „ODS mi bohužel neumožnila zařadit bod na jednání rady a zastupitelstva,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO, která přitom ještě před dvěma týdny byla velmi bojovně naladěná.

„Jednáme už příliš dlouho, nikam to nevede. U velkých projektů musí v jednu chvíli někdo bouchnout do stolu a rozhodnout. V minulosti se také silně kritizovala oprava bazénu nebo arény. Také to byly drahé projekty, ale dnes jsme rádi, že se to udělalo,“ řekla tehdy Dvořáčková.

Jenže si zřejmě uvědomila, že přílišný tlak na klíčového radničního spojence by také mohl znamenat rozpad koalice. „Z opravy stadionu se stala politika se vším všudy,“ uvedl její hlavní oponent náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který stejně jako jeho kolegové dál trvá buď na snížení ceny díla, nebo získání dotace od státu. „Včetně parkovacího domu nás celý projekt opravy vyjde na 600 milionů korun a to je moc,“ říká i radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Jasné tak v tuto chvíli je, že zamýšlená oprava nabere další zpoždění. Sami politici ale mluví o tom, že jen výběrové řízení na stavitele může trvat rok. Takže i kdyby vše zastupitelé schválili ještě letos, těžko se začne stavět dříve než na jaře 2021.

„Stadion Pod Vinicí brzy přestane vyhovovat podmínkám soutěže, které budou požadovat třeba umělé osvětlení. Věřím proto, že Letní stadion bude brzy opraven, abychom měli kde hrát,“ řekl šéf FK Pardubice Vladimír Pitter.