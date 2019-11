Zastánci opravy pardubického Letního stadionu získali převahu

Podle aktuálního rozložení sil v zastupitelstvu je patrné, že schválení rekonstrukce může zastavit jen neočekávaný zvrat.

„Nakonec budu také hlasovat pro opravu, byť jsem byl proti. Dohodli jsme se tak na výboru KDU-ČSL,“ uvedl radní Vít Ulrych.

Právě jeho hlas je jeden z těch, který převáží misku vah k opravě stadionu. Navíc v radě podpořil stavbu i radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

„Na radě bylo osm hlasů pro, dva radní byli proti,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková z ANO.

„Proti byli zástupci ODS,“ dodala.

Prostou matematikou se tak dá rychle spočítat, že potřebných 20 hlasů zítra na radnici projekt dostane.

„Snad jedině kdyby někdo donesl důkaz, že projekt není dobře zpracován a že by mohl být levnější, tak by někdo mohl otočit,“ uvedl Ulrych s tím, že však něco takového nepředpokládá.

„Za dva roky, co se o opravě bavíme, tak nikdo alternativní projekt nenabídl. Tady na tom stávajícím je odpracováno hodně hodin. Je připravený kvalitně,“ doplnila Dvořáčková, která má opravu na starosti.

Hlavně nepřekročit 430 milionů

Politici však budou stavbu schvalovat s jednou zásadní podmínkou. Cena díla se během soutěže na jeho stavitele nesmí přehoupnout přes částku 430 milionů.

Přitom třeba v Hradci Králové se nedávno politikům stalo, že se do výběrového řízení přihlásila pouze jedna stavební firma a nabídla konečnou cenu o 200 milionů korun vyšší, než byl záměr radních.

„Věřím, že se nám nic podobného nestane. Víme, že se cena stavebních prací za poslední roky zvedla, ale to zahrneme do projektu. Měli bychom se vejít do limitu,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Nakonec od stolu neodchází úplně poraženi ani zástupci ODS. Prosadili totiž to, že zároveň s opravou stadionu se bude připravovat stavba parkovacího domu.

„Dosáhli jsme toho, že se u stadionu postaví parkovací dům, a našli jsme i řešení dopravní situace v okolí. Ovšem na podobě a ceně projektu samotného díla jsme se neshodli a ani v budoucnu se neshodneme,“ uvedl náměstek primátora za ODS Petr Kvaš.

„Bylo by smutné postavit stadion pro první ligu a pak nedostat kolaudaci kvůli nedostatečnému parkovišti,“ doplnil Kvaš během složitého koaličního jednání.

Zasedání zastupitelstva začíná zítra na radnici v 15 hodin.