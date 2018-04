Letní sezóna u bohumínského Kališoku bude plná novinek

„V létě ke Kališoku míří stovky lidí. Přestože jezero i většina přilehlých pozemků patří soukromé firmě, máme s nimi dohodu, že může sloužit veřejnosti k rekreaci, a tak usilovně pracujeme na tom, abychom přírodní koupání lidem co nejvíce zpříjemnili. Některé letošní úpravy vycházejí z připomínek zdejších návštěvníků. Maminky s malými dětmi volaly po písečné pláži, a tak jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a menší část břehu měníme v písečnou,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Úpravy odstartovaly už v loni, kdy se Kamenolomy ČR, které jsou majitelem vodní plochy, rozhodly vyjmout část jezera, která oficiálně slouží ke koupání, z dobývacího prostoru. A to po několikaletém úsilí města. To teď jedná s firmou o odkoupení části jezera. V budoucnu s ním má totiž velké plány. Bohumíňáci se pro vylepšení rekreace ve velkém vyslovovali v anketě o budoucích investicích.

„Některé betonové panely ujížděly do vody, jiné byly naopak prasklé, někde nebyly vůbec, takže jsme je srovnali, vyměnili a doplnili, přístup do vody dosypali podle potřeby pískem a k samotným panelům pak ornicí, tato místa pak zatravníme. V jiných místech jsou místo panelů lomové kameny nebo nově písek. Lidé tak na břehu jezera najdou tři druhy pláže. Vše děláme pro to, aby měli lidé přístup do vody co nejplynulejší a nejpohodlnější. V některých místech jsme navíc přístup do vody pročistili také od vzrostlého rákosí,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Jan Jeziorský s tím, že po dokončení prací se začne u jezera sekat tráva a od května přibydou odpadkové koše a stejně jako vloni i mobilní toalety.

Úpravy mají lokalitu návštěvníkům co nejvíce zatraktivnit. „Chceme, aby jezero co nejvíce sloužilo ke koupání, a proto tady plánujeme aktivity zaměřené především na plavce. Vloni jsme u Kališoku začali s úpravami břehů za více než 300 tisíc korun. Letos v tom pokračujeme. Do budoucna by zde měla vzniknout dřevěná plovárna s odpočinkovými plochami a dvě mola pro plavce uprostřed jezera. Uvažujeme také o novém sociálním zázemí a pravděpodobně i novém objektu pro občerstvení, a to ideálně ve spolupráci s místními podnikateli,“ řekl místostarosta Lumír Macura s tím, že ještě letos by v těsné blízkosti vody mělo přibýt 12 cykloboxů pro bezpečnou úschovu kol, dva grily a dvě místa pro piknik. Do několika let by k jezeru měla vést i cyklostezka, a to od Ovocné ulice po protipovodňové hrázi směrem k jezeru.

Největším problémem bývá přes sezónu parkování poblíž jezera. Kapacita soukromého placeného parkoviště pro návštěvníky nestačí. Město u jezera nevlastní žádné pozemky, proto provizorní parkovací plocha ze zpevněného recyklátu pro přibližně dvacet aut vznikne u zdejší čističky odpadních vod. Ta je od placeného parkoviště vzdálena rovných 500 metrů. Hotova bude do konce května.

Vodní nádrž má rozlohu 50 hektarů a vznikla díky těžbě štěrku. Koupání na vlastní nebezpečí je možné jen na severní straně jezera, kde už těžba skončila. Lidem tady usnadňují přístup do vody betonové panely i ploché lomové kameny, nachází se zde také plošina pro vozíčkáře, hřiště pro plážový volejbal i dětské atrakce.

Neschází ani možnost občerstvení. To v letošním roce převzala jiná provozovatelka a připravuje spoustu novinek. „Otevíráme už 1. června. Všechny plánované změny najednou zrealizovat nestihneme, ale každý rok přijdeme s něčím novým. Letos například změníme podobu stánku i jeho okolí a především nabídku občerstvení. Lidem kromě něj nabídneme i volnočasové aktivity jako je stanování, opékání párků, hledání pokladů, stezku odvahy nebo dětský a vodácký den. Chystáme i turnaje v beach volejbale,“ prozradila Jiřina Vodecká.