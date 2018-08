Každé srpnové úterý a pátek je pro děti připraven zajímavý program.



V 11:00 a 13:00 hodin se konají speciální letní dětské prohlídky zámku.



Jedinou podmínkou programu je minimální počet 5 dětí.

Vstupné pro dospělé je 40 Kč, děti od 3 do 6 let zaplatí 20 Kč a od 6 do 10 let 30 Kč.