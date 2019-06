U mostu Pavla Wonky v Pardubicích startuje letní kino. I letos je zdarma

Program Letního kina Pardubice na první polovinu prázdnin 28. 6. LOVEní

29. 6. Favoritka

30. 6. Impossible - Fallout

1. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Karla Zemana

2. 7. Šťastný Lazzaro

3. 7. Já, Simon

4. 7. Petrolejové lampy

5. 7. Trabantem tam a zase zpět

6. 7. Zelená kniha

7. 7. Upgrade

8. 7. Pohádkový festival - Pásmo filmů Jiřího Trnky

9. 7. Utoya, 22. července

10. 7. Grinch

11. 7. Festival Juraje Herze - Světová premiéra restaurovaného filmu Spalovač mrtvol

12. 7. Jan Palach

13. 7. BlacKkKlansman

14. 7. Zlý časy v El Royale

15. 7. Pohádkový festival 2019 - Výběr z animačních technik 40. – 60. let

16. 7. Složka 64

17. 7. Jak vycvičit draka 3

18. 7. Festival Juraje Herze - Den pro mou lásku

19. 7. Ženy v běhu

20. 7. Bohemian Rhapsody

21. 7. Tiché místo

22. 7. Pohádkový festival 2019 - Pásmo animovaných filmů 2

23. 7. Kursk

24. 7. Putování se sobíkem

25. 7. Festival Juraje Herze - Morgiana

26. 7. Všechno bude

27. 7. První člověk

28. 7. Alita: Bojový Anděl

29. 7. Pohádkový festival - Špalíček

30. 7. Spitfire

31. 7. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru Pardubické Letní kino Pernštejn bude promítat na břehu Labe až do začátku září. Promítá se každý den s tím, že v červenci se začíná od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin. Projekce se ruší jen v případě silného deště. Na místě jsou k dispozici stánky s občerstvením a WC. Do areálu je zakázáno nosit vlastní pití a jídlo. Vstup je zdarma.