Místo letního kina může stát parkovací dům. Příznivci filmu se bouří

„Podle mého názoru je letní kino přežitek a mělo by se zrušit,“ uvedla první náměstkyně karlovarské primátorky Hana Zemanová. Akce, které se zde v posledních letech uskutečnily, nebyly podle jejího názoru úspěšné (o problémech kina v článku V letním kině zdravili fanoušky Gere i Travolta. Letos bude zavřené).

Podstatnější je podle vedení města ekonomický aspekt. Jenom na údržbu areálu je podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové potřeba 800 tisíc korun ročně.

„Tyto prostředky ovšem nezaručí, že bude možné areál využívat,“ zdůraznila primátorka. Poukázala přitom na stav pódia. Ten je podle náměstka Petra Bursíka tristní a jeho oprava by stála miliony.

„Pódium je podepřené podobně jako Vřídelní kolonáda. Ale je ještě v horším stavu. Dělat hudební produkce prostě nelze,“ argumentoval Bursík s tím, že je zapotřebí přesně zjistit, v jakém stavu letní kino je.

„Když někdo přijde s náplní, která je životaschopná a dokáže se uživit, můžeme se bavit o budoucnosti letního kina,“ konstatovala primátorka Pfeffer Ferklová.

Jako důkaz toho, že to jde, uvedla loketský amfiteátr. „Ale proč dávat veřejné peníze na něco, co od samotného počátku nefunguje,“ doplnila s poukazem na to, že prakticky všechny akce, které se v minulosti v letním kině uskutečnily, muselo dofinancovávat město.

Letní kino sem patří dvojnásob kvůli festivalu, říká Gerendáš

S argumenty radnice ovšem nesouhlasí ti, kteří před devíti lety stáli u znovuzrození karlovarské letní scény. „Nechápu, co lidi na letním kině tak dráždí,“ řekl Ladislav Gerendáš, který byl u počátku nové éry letního kina.

„Nemohu uvěřit tomu, co se tady děje. Bláhově jsem si myslel, že nová politická reprezentace města bude mít rozum,“ řekl na adresu radnice herec a muzikant.

Provoz letního kina přirovnal k provozu bazénu. „Ten je také ztrátový, ale město si nedovolí ho nemít. Navíc letní kino do Karlových Varů patří dvojnásob kvůli filmovému festivalu. Pro město je radůstkou a mělo by tady být i do budoucnosti,“ řekl svůj názor Ladislav Gerendáš.

Osud letního kina není lhostejný ani iniciátorům internetové petice za jeho záchranu. Tu k 27. únoru podepsalo 281 lidí. Na facebookovém profilu Zachraňme karlovarský letňák, který má aktuálně přes tisíc příznivců, se dokonce objevila výzva, že pokud každý z příznivců dá tisícovku, bude částka na zprovoznění letního kina stačit.

Konečný verdikt o osudu letního kina ještě na magistrátu nepadl. Náměstkyně Hana Zemanová ovšem naznačila, že by město mělo hledat lukrativnější možnosti využití pozemků. „Variant je spousta, například parkovací dům,“ řekla.

Letní kino v Karlových Varech vzniklo v roce 1946. V původní podobě, kdy jej tvořily pouze dřevěné sedačky a plátno napnuté na dřevěné konstrukci, vydrželo do poloviny 50. let. V roce 1958 se letní kino začalo přibližovat současné podobě. Posledními významnými stavebními úpravami prošel areál kina v roce 1961, kdy pod plátnem vyrostlo pódium s orchestřištěm, sociálním zařízením a šatnami.

Ústup z někdejší slávy, kdy byla kapacita naplněná prakticky při každém promítání, přinesla 90. léta. S nástupem videí začali lidé ztrácet o promítání pod širým nebem zájem.