Letní kino za 50 korun je zbytečně socialistický nápad, zlobí se opozice

„Určitě začneme po Múzách na vodě,“ potvrdil provozovatel Háječku a kina Kotva Jan Turinský. Oblíbený festival odehrávající se poblíž areálu kina na slepém rameni Malše skončí 6. července, každodenní promítání by mělo začít o den později a skončit 15. září.

Návštěvníci letos zaplatí za vstupenku 50 korun oproti tržní ceně, která by byla přibližně 130 až 160 korun. Provozovatel Jan Turinský proto vedení města spočítal částku, kterou radnice nakonec zaplatí, aby udržela vstup právě na padesátikoruně.

Filmy pro letní kino Po čem muži touží

Ženy v běhu

Bohemian Rhapsody

Teroristka

Zelená kniha

Trabantem tam a zase zpátky

Diego Maradona

Free Solo

Ibiza

Arctic: Ledové peklo

Mia a bílý lev

The Beach Bum

Bolest a sláva

Co jsme komu zase udělali?

Skleněný pokoj

Brankář

John Wick 3

Zrodila se hvězda

Jak vycvičit draka 3

Favoritka

Colette: Příběh vášně

Oni a Silvio

Divoké historky

Earth: Den na zázračné planetě

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Dotaci vyčíslil na 600 tisíc korun. Zajistit má vyrovnání ušlého zisku provozovateli. Při červnovém jednání ji zastupitelé posvětili. Pro bylo 34 z nich, tři se hlasování zdrželi.

„Myslíme si, že letní kino není nejkomfortnější, takže vybírání 130 až 160 korun za jeden film podle nás není odpovídající tomu, co tam člověk dostane za kvalitu. Zároveň si nemyslím, že je to kino premiérové, kde by měly být technicky náročné filmy a úplné novinky. V létě tam člověk jde, protože to je otevřená scéna a má z toho speciální požitek. Není to o tom, že zde zažijete špičkový zvuk a techniku,“ vysvětlil náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

O Háječku se při červnovém jednání zastupitelstva vedla poměrně dlouhá diskuse. Doplácení na vstupné vadí opoziční ODS.

„Z našeho pohledu je to trochu zbytečně socialistický nápad. Některé služby mají lidé v Budějovicích dostávat za zvýhodněné podmínky, ale měli by to být senioři či sociálně slabší, a hlavně obyvatelé města. Tohle je pro lidi, kteří to často nepotřebují, nebo pro ty, co nejsou z Budějovic,“ prohlásil zastupitel Martin Kuba.

Zároveň se podivoval, proč už se nepromítalo v červnu jako v loňském roce. Jindy ale Háječek otevíral vždy v červenci právě po festivalu Múzy na vodě. Vedení města muselo letos výběrovou soutěž na provozovatele vypisovat opakovaně.

„Nakonec jsme 20. května schválili výběrové řízení a 24. května byla smlouva pro Jana Turinského připravena. Ten se ale k podpisu dostavil až 13. června a o den později poslal materiál k rozpisu filmů, nákladům na půjčovné a tak dále. To přišlo třicet minut po dvanácté, ale odbor kultury nakonec vše připravil na mimořádnou radu města. Nakonec se vše schválilo a od města tak pan Turinský vše potřebné má,“ popsal Thoma s tím, že smlouvu mohl provozovatel podepsat už v květnu a od června promítat.

Ten ale tvrdí něco jiného. „Já jsem smlouvu neměl, nebyla připravená. Podepsal jsem ji v polovině června,“ reagoval na dotaz, proč se nepromítalo v červnu, pokud to bylo možné.

Obyvatele města ale dohady nezajímají. Pro ně je důležité především to, aby mohli letní kino využívat.

„Budu ráda, když se otevře. Hlavně ať je to co nejdříve. Už se těším na tu atmosféru promítání pod otevřeným nebem,“ líčí 22letá studentka Olga Amchová.

Letní kino tak i přes dohady zahájí provoz po festivalu Múzy na vodě. Program po dnech teprve zveřejní, ale lidé se mohou těšit na české komedie, snímek o skupině Queen nebo rodinný animovaný film Jak vycvičit draka 3.