V Hradišti začíná filmová škola, doprovodný program láká i místní

Dveře kinosálů se před neakreditovanými návštěvníky nezavírají. Už několik let mohou zažít to, co Letní filmovou školu (LFŠ) odlišuje od jiných podobných festivalů, tedy setkání s tvůrci při promítání snímku a mít šanci dozvědět se víc, než se dá najít na internetu.

Stačí si koupit balíček šesti nebo deseti vstupenek, které jsou během akce k mání ve festivalovém infocentru u kina Hvězda za 690 a 990 korun. Na stejném místě se dají pořídit také vstupenky na vybrané akce.

„Doprovodný program bude i letos bohatý a nabídne koncerty, divadelní představení a literární, dětský i herní program,“ naznačila ředitelka LFŠ Radana Korená.

Řada akcí je během celého festivalu pro akreditované i neakreditované zájemce zdarma.

Film letní kino

Kromě stovek filmů v kinosálech nabízejí pořadatelé filmové lahůdky i v letních kinech. Plátna spouští ve Smetanových sadech i na Masarykově náměstí a dohromady nabídnou více než dvacet snímků. Představení jsou zdarma a některé večery mohou návštěvníci stihnout i dva filmy.

45. Letní filmová škola Uskuteční se od 26. července do 4. srpna v Uherském Hradišti.

Filmové projekce, divadelní představení a koncerty hostí sedm sálů a dvě letní kina.

Mezi letošní hlavní hosty patří herecMilan Lasica a režisér Hynek Bočan.

Neakreditovaní zájemci si mohou koupit balíček po šesti nebo deseti vstupenkách za 690 a 990 korun.

K dispozici jsou i jednodenní nebo vícedenní akreditace v ceně od 390 do 2 200 korun.

Na doprovodný program, tedy koncerty a divadelní představení, je nutné zakoupit si vstupenku. Letní kina a vybrané akce jsou pro zájemce zdarma.

Festival nemá rezervační systém a pořadatelé doporučují na projekci přijít v dostatečném předstihu.

Podrobné informace jsou na internetových stránkách www.lfs.cz.

Na programu je například hit posledních měsíců Bohemian Rhapsody, úspěšné české filmy Ženy v běhu, Úsměvy smutných mužů a Teroristka. V rámci připomínky domácí kinematografie 90. let je možné zajít také na legendární celovečerní film Česká soda, Návrat idiota nebo Jízdu.

Prostřednictvím filmů lze rovněž zavzpomínat na lidové vypravěče ze Slovácka, mimo jiné na oblíbeného Zdeňka Galušku. Tomu je určený úterní komponovaný večer v prostředí parku Rochus.

V přírodním amfiteátru bude od 19 hodin hrát cimbálová muzika Friška z Kyjova a publicista Jiří Jilík povypráví o humoru v lidové kultuře. Po besedě bude následovat promítání vybraných dílů seriálu Slovácko sa nesúdí! Vstupné je 70 korun.

Divadlo Anna Karenina

Po Divadle Na zábradlí, Dejvickém divadle, Huse na provázku a La Putyce přijede tentokrát brněnské HaDivadlo a pražské divadlo Kampa.

„Věřím, že si to diváci užijí,“ uvedla Korená. „Jsem ráda, že v Hradišti pokračujeme v tradici představování významných českých divadelních scén.“

Divadlo Kampa odehraje v divadelním stanu ve Smetanových sadech Annu Kareninu, úspěšný zdramatizovaný román Lva Nikolajeviče Tolstého. Vstupenky stojí 350 korun, jsou k dostání v městském informačním centru a v průběhu LFŠ i ve festivalovém obchodě před kinem Hvězda.

Osobnost Hynek Bočan

Hned první festivalový večer, tedy v pátek, se dají spojit dvě příjemné věci – setkání s osobností i letní kino pod hvězdami. Pořadatelé navíc vůbec poprvé v historii pozvou zájemce do zámeckého parku v Buchlovicích, aby si v pohádkovém prostředí užili jednu z nejoblíbenějších českých pohádek S čerty nejsou žerty, natočenou před více než 30 lety.

Speciální open air akce začne hodinu a půl trvající besedou s režisérem filmu Hynkem Bočanem a hercem Ondřejem Vetchým, který ztvárnil jednu z hlavních rolí. Dospělí za vstup zaplatí 30 korun, děti do šesti let neplatí.

Bočan se v Hradišti zdrží celý víkend. Mimo jiné převezme Výroční cenu AČFK udělovanou za přínos české kinematografii a přítomný bude i při diskusích spojených s promítáním svých filmů Bumerang, Pasťák nebo Smích se lepí na paty.

Koncert Monkey Business

O hudební zahájení LFŠ se postará kapela Monkey Business. Na sobotní koncert, který se uskuteční na Masarykově náměstí, není potřeba shánět vstupenky, je přístupný zdarma.

Stejně tak jsou zdarma i večerní koncerty cimbálových muzik u Slovácké búdy ve Smetanových sadech i v klubu Mír.

Relax Smetanovy sady

Pro zážitek z LFŠ často stačí i pohodová atmosféra v okolí kina Hvězda. Smetanovy sady nabízejí odpočinek v houpacích sítích, různorodé občerstvení pro běžné strávníky i vegetariány.

Zdarma jsou večery deskových her určené pro dospělé, promítání večerníčků a pohádek pro děti, výtvarné, herecké a sportovní workshopy, besedy o českých seriálech poslední doby, noční party v klubu Mír nebo přednášky režiséra Jana Hřebejka a kaskadéra Vladimíra Furdíka, jenž si zahrál Nočního krále v úspěšném seriálu Hra o trůny.

„Jedná se o světově proslulého kaskadéra, který spolupracoval s desítkami režisérů a stovkami hereckých hvězd,“ poukázala mluvčí festivalu Lenka Horáková.