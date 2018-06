Brigádníci si letos sáhnou na rekordní peníze. Místa však nemá kdo obsadit

Problémy s nedostatkem pracovních sil se s příchodem léta ještě více prohlubují. A to hlavně u restaurací, obchodů či zemědělských družstev.

Zaměstnavatelé už nevědí, kde brigádníky brát. Podle personálních agentur se kvůli tomu zvyšují mzdy, a tak pomocný pracovník může v Královéhradeckém kraji vydělat až 130 korun za hodinu.

Jenže zaměstnavatelům nepřidělává vrásky jen nedostatek pracovních sil, ale také jejich nezodpovědnost.



„Oni jeden den přijdou a druhý už ne,“ zní od majitelky kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové Ivany Burešové.

Většina uchazečů také odmítá pracovat s penězi, takže pokladny v obchodech zejí prázdnotou. Podle ředitele Úřadu práce v Hradci Králové Martina Horáka je situace s brigádníky horší a horší.

„Zájem ze strany uchazečů je velmi nízký, třeba na sezonní práce v zemědělství je obrovský problém sehnat lidi, protože je to práce náročná. K tomu ještě není moc dobře placená,“ popisuje situaci Horák a zároveň upozorňuje, že mzdy v zemědělství jsou nízké celoročně.

„Ono to je složitější v tom, že často jde třeba o sbírání jahod nebo ovoce. A to není placené od hodiny, ale od množství. Takže záleží na šikovnosti, kolik si kdo dokáže vydělat. Ale ani tak to nejsou závratné sumy a ten člověk se nadře,“ podotýká.

Nejžádanější je především administrativa

Mezi nejžádanější brigády patří administrativa, která je podle Horáka placená velmi štědře.

„Brigádníci zaplňují místa o dovolených. Platy jsou tedy srovnatelné s tím, co dostávají normální zaměstnanci. To se může pohybovat od 100 do 300 korun za hodinu. Tady však záleží, o jakou jde firmu a pozici. Dají se tam vydělat pěkné peníze. O tyhle pozice je největší zájem,“ dodává Horák.

Podobně to vidí i personální agentury. „V posledních letech nabírají firmy i brigádníky na klasické plnoúvazkové pozice do výroby a logistiky. Je to proto, že nemají dostatek uchazečů na dlouhodobý pracovní poměr, tak nedostatečné počty dohání studenty,“ vysvětluje manažer náboru a marketingu Jiří Halbrštát z personální agentury ManpowerGroup. Zájem studentů o letní brigády podle něj každým rokem klesá.

Podle Zdeňka Jánského z personální agentury Addeco velice roste přeplácení.

„Zvyšují se mzdy i u velkých řetězců. Ty, které shání brigádníky na noční doplňování, mění sazby za hodinu. Proti době před měsícem se platí třeba o 20 korun víc,“ vysvětluje Jánský a zdůrazňuje, že mzdy pomocných pracovníků se pohybují okolo 130 korun na hodinu.

Největší zájem je o jednorázové brigády na letních festivalech. MF DNES se obrátila na několik zaměstnavatelů, kteří nedostatek pomocných sil potvrzují.

„Určitě brigádníky bereme, ale 130 korun nenabízíme. Nebudu hrát hru s automobilkami. Sháníme brigádníky na česání višní a jablek, mezi mladými o to zájem není. Jsou to spíše dnes výjimkami,“ říká Jiří Fišer, vedoucí Zemědělského družstva Dolany.



„Myslím, že je to celoroční problémy, a je čím dál horší. My sháníme pořád, zvedají se nám tržby a pomocná síla je potřeba. Roste nám to i v hospodě, stále hledáme do provozu pět lidí. Kuchaře jsem sháněl třeba tři roky, takže je to opravdu bída. Zatím se nám nehlásil ani žádný student,“ říká Martin Vodička, majitel restaurace a stánku se zmrzlinou na Hradecku.



Nedostatek pracantů hlásí i dvorská zoologická zahrada.

„Se sháněním brigádníků je to velmi složité. Pozic, které potřebujeme obsadit, je několik - pokladní, security, řidič safari vozidel, pokojská, recepční nebo prodejci do stánků. Chybí nám také průvodci, ale ty teď častěji bereme z řad studentů vysokých škol, se kterými spolupracujeme,“ popisuje mluvčí ZOO Dvůr Králové Andrea Jiroušová.

Zájemcům chybí výdrž

Ani pořadatelé táborů nejsou v lehké situaci. „V Hradci oproti Pardubicím je problém se sháněním daleko větší. Nejvíce nám chybí instruktoři a zdravotníci, máme jen praktikanty, kteří s námi teprve začínají. Sehnat je není takový problém, u zkušenějších je to horší, učitelům se moc jezdit nechce,“ sděluje Zbyněk Severa, pořadatel táborů Děti sportu.

Tábory však rušit nehodlají, jak říká Severa, jsou bojovníci. Sází třeba na to, že část studentů chce získat praxi do životopisu.

Problém mají i hotely a horská střediska, kde chybí personál na všech pozicích. Nabízejí dobrý plat i benefity, navíc téměř zdarma i ubytování a stravu.



„Zájem mezi nimi je, ale chybí jim výdrž,“ připomíná Adéla Platilová z hotelu Savoy Špindlerův Mlýn.