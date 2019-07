Bunkry pod metronomem na Letné se rozpadají, kyvadlo by mohli zapáskovat

Po prohlídce bunkrů, kde v 90. letech pirátsky vysílalo Radio 1, požádali radní o aktualizování odborného posudku.

„Prostory nejsou v optimálním stavu. Podle letitého posudku by zde měly probíhat pravidelné kontroly, protože je zde špatná statika. Proto jsme zadali aktualizaci, abychom měli jistotu, jestli jsou bunkry a plácek nad nimi bezpečné,“ řekl radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Bezpečnost podstavce nyní posuzuje Kloknerův ústav společně s dalšími znalci, kterým magistrát a stavební úřad Prahy 7 poskytli veškerou dokumentaci s původními plány.

Podle výsledku jejich zkoumání se ukáže, zda jsou prostory bezpečné a kolik by stála základní sanace. Výsledkem by mohlo být i úplné zavření okolí metronomu. O tom by měl rozhodnout stavební úřad Prahy 7.



Jasno by mělo být během několika týdnů, poté budou statici zkoumat podzemní prostory pod větším drobnohledem.

„Po prvním zhodnocení stavu bude následovat hlubší sondáž, zkouška zatížení a podobně. To ukáže, v jak velkém rozsahu by se měla oprava provést. Tento posudek by měl trvat až několik měsíců,“ upřesnil další postup Chabr.



V případě důkladné přestavby radní pro majetek odhadl náklady na opravu na několik stovek milionů.

Předešlé vedení města prosazovalo vybudovat v bunkrech pod bývalým komunistickým monumentem kulturně-vzdělávací centrum, jehož součástí mělo být i muzeum totalitních režimů. Záměr kritizovala Praha 7 a odmítli ho i současní radní.

Přesto by se zde mohli konat výstavy časově omezené. Naposledy se zde letos v únoru konala výstava Paměť národa.

„Nebránili bychom se ani dalším výstavám, ale vždy by měly být pouze krátkodobé. Je pro nás důležité, aby prostor na pražském Stalinu fungoval jako doposud,“ řekla radní pro oblast kultury Hana Třeštíková (Praha sobě).