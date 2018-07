Na letiště s příplatkem až sto korun. Taxikáři platby za vjezd účtují lidem

Původně bylo možné vjet za závory na 15 minut zdarma vždy po hodině. Novou taxu zavedlo letiště od 1. července, a to ze dvou důvodů. Jako první uvádí snahu o zkapacitnění průjezdu na parkovací stání.

„Druhým důvodem je jakési narovnání podmínek pro komerční subjekty. My jsme dosud zaznamenávali situaci, že některé komerční subjekty, a teď mám na mysli například taxikáře, využívaly naše parkovací stání za účelem svého podnikání a řádně za tuto službu platily, jenže jiné za stejné použivání parkoviště neplatily,“ sdělil mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Jenže, jak ukazuje test reportéra Matěje Smlsala, taxikáři příplatek „přirazili“ cestujícím. A v různých výších.

Nejprve si redaktor objednal vůz přes aplikaci AAA Taxi. Cestu z letiště k nádraží Veleslavín mu spočítala na 216 korun. Zároveň se ale objevilo varování: Extra 100 Kč pro letištní vstup.

Sám taxikář je z tohoto příplatku nešťastný. „Já si myslím, že je to akce právě kvůli taxikářům. Nikdo jiný tam nejezdí několikrát za den. Je to prasárna, co na to říct jiného,“ rozčiluje se.

Zařídil si předplacenou kartu, kde má kredit, a peníze se mu vždy s každým výjezdem strhávají. Na konci cesty pak chce od reportéra 215 korun a 100 korun k tomu jako příplatek.

„A teď vůbec nebudu mluvit o tom, že vám ten příplatek nemůžu naúčtovat normálně. Musím vám vypisovat extra papíry,“ říká a předává redaktorovi tištěnou účtenku a vzápětí ručně vypsaný paragon.

Nikdo mu prý ještě neodmítl extra sumu zaplatit. Ale v případě, že by musel příplatek hradit ze svého, přestal by na letiště jezdit.

Tick Tack chtěl nejdřív 50 korun, pak nic

Na cestu z letiště si reportér telefonicky objednal taxislužbu Tick Tack. Na dispečinku mu sdělili, že si účtují poplatek za vjezd na letiště, a to ve výši 50 korun.

Na dotaz reportéra, proč s jinou společností platil stokorunu, dispečer odpověděl: „Člověk si může předplatit kartu, za kterou má slevu, což u nás řidiči mají. Takže je to za 50 korun,“ vysvětlil.

Také řidič, který vezl Matěje Smlsala na Veleslavín, s příplatkem nesouhlasí. „Na letišti jsem pětkrát, šestkrát denně. Spočítal jsem si, že za poplatek mají jenom ode mě sedm tisíc měsíčně,“ svěřil se.

Při placení nejdřív řekl částku 335 korun. Poté ji upravil na 285 korun, očistil ji právě o příplatek. Reportér nechápal, proč. „Já když vjedu na letiště, tak za každý vjezd zaplatím 50 korun. Ale než jsem vás nabral, tak jsem tam vykládal zákazníka, takže ten to zaplatil a vy nemusíte,“ vzpomněl si.

Jak vidno, je to i o štěstí. Pokud by taxikář přijel prázdný jen pro reportéra, zaplatí. Takto ušetřil. Pak je samozřejmě možné, že pokud by taxikář nebyl poctivý, tak vybere 50 korun jak od cestujícího, kterého u terminálu vysadil, tak od toho, kterého z letiště odvezl.

Poslední jízdu absolvoval redaktor s FIX Taxi, tedy společností, která je oficiální přepravní firmou na letišti Václava Havla. Poplatek řidič nechtěl, za jízdu si řekl o 283 korun.

Nejdráž tedy vyšla cesta s AAA Taxi, a to kvůli příplatku 100 korun. Bez něj by ale s částkou 215 korun byla nejlevnější.

Letiště: Není šťastné chtít příplatek od cestujících

Mluvčí letiště Roman Pacvoň tvrdí, že všichni taxikáři mají možnost využívat slevy. Nemusí tak platit 100 korun. „Základní poplatek za opakovaný vjezd na expresní parkoviště je skutečně 100 korun, nicméně my nabízíme takzvané hodnotové karty, které jsou mnohem výhodnější a které nabízejí opakovaný vjezd v rámci jednoho dne na expresní stání za 40 korun. Je tak skutečně na každém taxikáři, aby si hodnotovou kartu pořídil,“ sdělil.

Podle něj také záleží na každém řidiči, zda poplatek promítne do konečné ceny pro zákazníka. „Stejně jako je na nich, zda do konečné ceny promítnou případné zvýšení ceny pohonných hmot nebo havarijního pojištění. Za nás není příliš šťastné, pokud taxikář požaduje po cestujícím 100 korun, jelikož má možnost pořídit si opakovaný vjezd na expresní parkoviště za mnohem nižší cenu, a to za už zmíněných 40 korun,“ dodal.

Například Uber účtoval příplatek 50 korun za jízdy na letiště ještě předtím, než začal od 1. července platit nový ceník.

Peníze vybrané z příplatků plánuje letiště podle Pacvoně investovat mimo jiné do budování dalších parkovacích stání.