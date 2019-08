Při vítání „papalášů“ se provoz na Ruzyni zastavil, dnes je několikanásobný

Zdeněk Fridrich za minulého režimu řídil letadlo s Gustávem Husákem i francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem a později byl známý jako pilot Václava Havla či zlatých hokejistů z Nagana. S kým jste létal?

Byl jsem u letecké správy ministerstva vnitra. Od začátku jsme měli na starosti přepravu politiků. Takže jste letěl třeba i s tehdejším prezidentem?

Gustáva Husáka jsem vezl jen jednou do Bratislavy. Létali s ním spíš služebně starší kolegové, ale například jsem byl v Alžíru s místopředsedou vlády Lubomírem Štrougalem a do Bratislavy jsem v rámci státní návštěvy převážel francouzského prezidenta Françoise Mitterranda. Tehdy totiž bylo ve zvyku, že na vnitrostátní lety využívali státníci domácí letadla. Jeho stroj nás na Slovensko doprovázel prázdný. Které stroje jste využíval?

Začínal jsem na licenčně vyráběných iljušinech, které u nás měly označení Avia 14. Bylo to dvoumotorové vrtulové letadlo pro 40 cestujících. Jak dříve probíhal výcvik?

Býval často i v továrnách, já jsem dokonce byl v roce 1980 asi tři měsíce v Uljanovsku. Jaké to tenkrát v Sovětském svazu bylo?

Dnešním pohledem strašné. Na jednu stranu měli takový ten velmocenský postoj, na druhou stranu nám nevěřili, že u nás do každé vesnice vede asfaltka. A co školení?

Musím přiznat, že Tu-154 jsem tam poznal dokonale, do posledního šroubku, žádné další letadlo už jsem tak dobře neznal. U Američanů jsme se na boeingy učili už jen na počítačích a letadlo jsme viděli poprvé až po skončení kurzu. Podobné to bylo s letáním na tryskáčích Challenger. Rusům trenažéry nefungovaly, hned se proto nasedlo do letadel bez pasažérů.