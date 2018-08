Na pardubickém letišti má smysl nákladní doprava, říká hejtman

Ten rozpor je zjevný - zatímco politici z radnice by nejraději rozvíjeli pardubické letiště stůj co stůj, hejtman Martin Netolický (ČSSD) je mnohem zdrženlivější. Podle něj by to chtělo daleko větší důraz na rozvoj nákladní letecké dopravy, a to ještě za soukromé peníze.



„Často jsem označován za nepřítele pardubického letiště, ale tak to vůbec není. Spíše zachovávám v plánování více chladnou hlavu a opírám se o fakta. Zjevné totiž je, že z Pardubic nikdy velké civilní mezinárodní letiště nebude a ani být nemůže. Naopak v rozvoji carga vidím ohromný potenciál,“ uvedl hejtman Netolický. Kraj vlastní ve firmě East Bohemian Airport (EBA) třetinový podíl akcií, zbytek patří městu.

Podle slov hejtmana právě krajský úřad firmu EBA zaúkoloval, aby zpracovala studie možného využití civilní části letiště.

Materiál exkluzivně získala MF DNES. Stojí v něm na čelném místě právě terminál pro nákladní dopravu.

„Umístění cargo terminálu se plánuje ve východní části civilního areálu. Objekt je navržen pro odbavení nákladu v množství 10 tisíc tun za rok. Předpokládá se odbavování nákladu, který bude přepravován nákladovými speciály i jako dokládka do letadel s cestujícími,“ stojí v materiálu.

Rozměry haly by měly být 50 krát 30 metrů s výškou zhruba 12 metrů. Provozně administrativní přístavek je plánován o rozměrech 40 krát 13 metrů s výškou zhruba 8 metrů. „Objekt bude napojen ve veřejné části na příjezdovou komunikaci, bude vybaven parkovacími plochami a plochami pro nakládání a vykládání kamionů a ostatních vozidel,“ píšou autoři studie.

„Myslím, že právě tímto směrem by se mělo vzhledem k průmyslu v okolí města pardubické letiště vydat. Je však zjevné, že v případě nákladní dopravy nejde úplně o veřejný zájem, takže tady vidím prostor pro soukromé investice,“ doplnil hejtman Netolický.

Ten se s politiky z radnice však shodne na tom, že je v okolí nedávno otevřeného terminálu Jana Kašpara nutné postavit slušný parkovací dům. Ostatně i na něj pamatuje zmíněná studie.

Parkovací dům u letiště by měl pojmout zhruba 450 aut

„Parkovací dům je navržen v centrální části civilního areálu, konkrétně ve veřejném prostoru mezi terminálem a příjezdovou komunikací. Kapacita má být asi 150 míst v každém podlaží, přičemž jejich počet se bude odvíjet od potřeb letiště s ohledem na jeho provozní výkony. Zvažována jsou tři podlaží, tedy dům s kapacitou 450 parkovacích stání. Rozměry objektu mají být 115 krát 37 metrů s výškou 12 metrů,“ stojí v materiálu.

„Tady není o čem mluvit. Zlepšit parkování u letiště je velmi žádoucí,“ doplňuje hejtman, který by však jinak další investice do terminálu zarazil.

Naprosto prý nechápe stížnosti pardubických politiků na špatnou vybavenost odletové haly.

„Cestující v ní nemají s výjimkou nápojového automatu možnost jakéhokoliv občerstvení při čekání na odbavení. Namísto toho sedí v hale s nedokončeným prvním patrem,“ uvedl v dopise určeným médiím zastupitel Jan Linhart.

Ten naléhá také na to, aby se obsadily obchodní prostory v letištní hale. „Jsme přesvědčeni, že by mělo být v zájmu města jako majoritního akcionáře, aby dobudovaná restaurace a obchody v prvním patře odletové haly nalezly své nájemce, své provozovatele. K tomu je však třeba, aby letiště sloužilo nikoliv pouze pasažérům, ale stalo se také součástí městského prostoru,“ dodal zastupitel za Patrioty Pardubic.

A právě do dostavby druhého patra se firma EBA chce v dohledné době pustit. „Město nám zadalo, abychom připravili druhé nadzemní podlaží, na čemž se nyní pracuje. Potom se zvažují parkovací plochy, aby cestující měli kde parkovat,“ uvedla ředitelka společnosti EBA Hana Šmejkalová.

Podle hejtmana by letiště mělo začít propouštět zaměstnance

A její zmínka, že „město zadalo“, je důležitá. Hejtman Netolický totiž dostavbu dalšího podlaží těžko podpoří.

„Je to zbytečné. Nechápu nářky na to, že terminál je prázdný a nevybavený. Nájemci totiž už dávno mohli provozovat třeba restauraci ve spodním patře, ale to se jim vzhledem ke stále poměrně nízkému počtu odbavených lidí nevyplatí, takže tam logicky nejsou. Za mne je dostavba druhého patra vyhozenou investicí,“ řekl hejtman a ve svých názorech jde ještě dále.



Podle něj totiž pardubické civilní letiště brzy tvrdě narazí. „Regionální letiště v České republice to obecně budou mít opět těžké. I ministr dopravy Dan Ťok na poslední návštěvě Pardubic jasně řekl, že z dlouhodobého hlediska mají smysl pouze letiště Praha a Ostrava. Mám obavu, že má pravdu a že počet odbavených cestujících neporoste,“ dodal hejtman s tím, že chválu ze strany vedení firmy EBA k ekonomickým výsledkům moc nechápe.

„Situace je nadále velmi vážná a osobně si říkám, že musí být skvělé pracovat na pardubickém letišti. Mám pocit, že vzhledem k denní náplni a počtu zaměstnanců, tam musí být docela pohoda,“ uzavřel Netolický.