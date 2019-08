Pardubice a Kyjev spojí přímá nízkonákladová linka třikrát týdně

První letadlo by na ranvej pardubického letiště mělo dosednout 22. října, kdy začne nová přímá linka fungovat. Dopravce na linku nasadí letadlo typu Boeing 737-800 v konfiguraci pro 189 cestujících. Společnost SkyUp plánuje létat do Pardubic celoročně.

Letový řád Pardubice - Kyjev 12.50 (odlet), 15.40 (přílet)

Kyjev - Pardubice 11.00 (odlet), 11.50 (přílet) Lety v úterý, pátek a v neděli.

Podle ředitelky pardubického letiště se bude létat na mezinárodní letiště Boryspil, které loni odbavilo více než 12,5 milionu cestujících.

„Jedná se o uzlové letiště, tranzitní bod, přes který se cestující dostávají dál do celého světa. Očekáváme, že spojení by mohlo využít až padesát tisíc cestujících za rok v obou směrech. Vycházíme z toho, že Pardubice spojí Kyjev třikrát týdně a průměrná vytíženost je odhadována na 150 cestujících na let. Od prosince, pokud vše dopadne dobře, přibude ještě jedna linka, takže by se létalo čtyřikrát týdně,“ sdělila ředitelka společnosti East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová.

Lety si podle ní oblíbí kromě Ukrajinců, kteří u nás pracují nebo žijí, také lidi z byznysu, ale i turisté. Na letiště vzdálené 29 kilometrů od centra téměř třímilionového města nově od konce loňského roku zajíždí z kyjevského hlavního nádraží expresní vlak. Vlaky ve špičce jezdí každou půlhodinu a cesta trvá asi 40 minut.

Letenky jsou v prodeji prostřednictvím webových stránek dopravce www.skyup.aero od středy v cenách od 45 euro za jednosměrnou letenku.

„Pevně věřím, že nám spojení zvýší počet cestujících na pravidelných linkách a byznys letiště dostat na úroveň, kterou jsme měli v roce 2018. Pokud bychom neměli dva měsíce uzavřenou ranvej, překročili bychom i rekordní rok 2013,“ dodala Šmejkalová.

Loni pardubické letiště odbavilo 147 tisíc pasažérů, letos kvůli zrušeným letům do Londýna a potížím nových boeingů jejich počet poklesne. Odhady hovoří o 90 tisících cestujících.