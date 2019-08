Pardubické letiště se tlačí na východ, chce znovu cestující z Ruska

Loni pardubické letiště odbavilo 147 tisíc pasažérů, letos kvůli zrušeným letům do Londýna a potížím nových boeingů jejich počet poklesne. Kompenzovat by to mohly právě linky směřující na východ.

První úspěch už firma EBA provozující letiště a vlastněná městem i krajem už zaznamenala. Ukrajinská nízkonákladová letecká společnost SkyUp na konci července oznámila, že od zimního letového řádu bude třikrát týdně létat mezi Pardubicemi a Kyjevem.

Nyní přichází snaha se vrátit do Ruska.

„Budeme se snažit rozlétat přímou linku, když ne z Moskvy, tak alespoň z širšího okolí. Nějaká naděje tam snad v případě Kalugy je, se mnou se chce potkat gubernátor,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

„Jakýkoliv takový pokus je určitě dobrý. Kaluga není úplně daleko od Moskvy, vzdálenosti se tam berou jinak než u nás,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch (ODS).

Nyní je na odletové tabuli pardubického letiště vidět pouze přímá letecká linka do Alicante nebo sezonní charterové lety.

Pardubické letiště se totiž letos v dubnu ocitlo ve složité pozici poté, co společnost Ryanair oznámila, že až do 26. října ruší kvůli současným problémům s letadly Boeing 737 Max své lety na lince Pardubice - Londýn Stansted.

Ryanair létal z Pardubic do Londýna od 5. září 2017 a ročně se na lince odbavilo přibližně 25 tisíc cestujících. Teoreticky by Ryanair mohl od zimního letového řádu linku obnovit, ale zatím nic takového na papíře podepsáno není.

Stejně tak není, jak potvrdili zástupci města i kraje, dohodnuto pokračování oblíbené linky společnosti Ryanair do španělského letoviska Alicante.

„Zatím je jistá Ukrajina a jedná se o dalších možnostech,“ uvedl Mazuch.

Stejně jako ostatní mimopražská letiště i to pardubické se neobejde bez podpory samosprávy. Veřejné peníze šly nejenom na stavbu nového terminálu za 266 milionů korun. Společnost EBA je už čtyři roky ve ztrátě, ta loni dosáhla 15,9 milionu a samosprávy města i kraje letos v červnu tak musely schválit zvýšení základního kapitálu o 35 milionů.

V Pardubicích panuje zejména na kraji velká nechuť přímo dotovat letecké linky tak, aby se takzvaně rozlétaly. Tak jako to dělá Moravskoslezský kraj, který utratil desítky milionů za zavedení přímých linek do Vídně i do Mnichova, jež se ale neudržely při životě.

Nyní to tamní kraj chce zkusit znovu a za linky z Mošnova do Vídně a Mnichova je ochoten dát až 800 milionů korun během čtyř let.