Horko roztáhlo dráhu ostravského letiště. Stroje dvě hodiny nepřistávaly

Na severovýchodě republiky v úterý vystoupaly teploty vysoko nad třicet stupňů, přímo na slunci pak výrazně překročily čtyřicítku. Několik betonových ploten na přistávací dráze se roztáhlo, přičemž vznikly nerovnosti ohrožující bezpečnost přistání.

„Zhruba dvouhodinové omezení se dotklo dvou letů, a to z Londýna a z tuniského Monastiru. Spoje byly odkloněny na brněnské letiště,“ uvedl obchodní ředitel letiště Stanislav Bujnovský.

Letiště naštěstí má dlouhou dráhu

Další lety, například z bulharské Varny, pak po kroužení nad letištěm přistávaly na zkrácené dráze. Letiště tak vyžilo toho, že díky vojenské minulosti má přistávací dráhu nadprůměrně dlouhou tři a půl kilometru (Brno 2 650 metrů, nejdelší v Praze 3 715 metrů) .

Současně se letištní hasiči zchlazováním dráhy snažili o to, aby se betonové bloky vrátily do původního rozměru. „Cestujícím, kterých se toto omezení dotklo, se omlouváme. Udělali jsme maximum pro to, aby mohli včas odletět na dovolenou,“ dodal Bujnovský.

Vyjádření ředitele letiště Jaromíra Radkovského se zatím nepodařilo získat, pro náměstka hejtmana pro dopravu Jakuba Unucka však byly úterní potíže nemilým překvapením.

„Občas se stane něco podobného u vlaků nebo tramvají, ale pochopitelně to je velmi nepříjemné,“ konstatoval Unucka.

Rekonstrukce začne za tři roky

Doplnil, že je hlavně rád, že díky bezpečnostním opatřením nebylo ohroženo žádné z letadel s cestujícími. „Vše zafungovalo rychle a spolehlivě,“ podotkl.

Mošnovská dráha se naposledy opravovala v roce 1985, kdy ještě sloužila civilnímu i vojenskému provozu. Před časem se hovořilo o výstavbě nové dráhy, kraj se však coby zřizovatel letiště nakonec přiklonil k rekonstrukci stávající dráhy.

„Projekt bude hotový do konce roku 2020, začátek rekonstrukce se plánuje na rok 2022,“ sdělil Unucka. Projekt počítá s náklady ve výši dvě a půl miliardy korun. Podle náměstka však skutečná cena bude značně nižší.