Mošnovské letiště navýšilo nákladní přepravu na dvojnásobek

„Strategie letiště je stále stejná: spojení se zajímavým hubem (velkým letištěm, přestupním bodem na další linky – pozn. red.), letecká škola a hlavně budování carga,“ řekl Radkovský. „Oproti loňsku nám cargo narostlo o 52 procent. Nákladní přeprava nám přináší větší peníze než osobní doprava. Budoucností letiště je vydělat na cargu a ze zisku dávat peníze na podporu osobní přepravy.“



Kolik přesně letos letiště přepraví, to zatím jeho zástupci nezveřejnili. Mělo by to ale být, poprvé v historii, přes deset tisíc tun nákladu. V roce 2018 totiž bylo z letiště v Mošnově přepraveno 5 448 tun nákladu.

Pro srovnání: brněnské letiště loni přepravilo 3 750 tun nákladu, katovické letiště pak 18 543 tun.

S očekávaným nárůstem dopravy souvisí i nejbližší stavební plány ostravského letiště.

„V současnosti plánujeme stavbu několika velkých hal pro nákladní přepravu, už jsme ve fázi projektové dokumentace, připravujeme vizualizace,“ prozradil ředitel Radkovský. „První stan pro nákladní přepravu budeme mít do konce letošního roku, ten nám pomůže hlavně s cargem do Číny, což je pravidelné spojení, které nyní máme. Očekáváme, že už příští rok vzniknou hangáry, které tyto stany nahradí. Naším nejbližším plánem je zdvojnásobení kapacity našich cargo stanů.“

Po chystaném březnovém zahájení pravidelných letů do Varšavy chtějí zástupci letiště najít další velký hub, na který by se z Ostravy létalo. Jednou z možností je Budapešť, již má společnost LOT, která bude linku do Varšavy provozovat, jako svou druhou hlavní základnu. „Je to velice zajímavá destinace,“ dokončil Radkovský.