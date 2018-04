Peníze na letiště v Mošnově vláda nedá. Babiš odkázal hejtmana na banky

„Ostravské letiště je po Praze jediné, kterému je podle mne potřeba zásadně pomoci,“ řekl premiér na tiskové konferenci po skončení vládní návštěvy v Moravskoslezském kraji.

„A my se budeme snažit zorganizovat schůzku s ředitelem Letiště Praha, který létá po světě a shání nové linky,“ dodal premiér. O případné finanční pomoci přitom nepadlo ani slovo.

K té se dostal až později, na přímý dotaz MF DNES. „Ta dráha má stát 1,5 miliardy korun. Já jsem kraji doporučil Evropskou investiční banku, která půjčuje až na třicet let. A peněz je všude jako želez, letiště má dobré cash flow, takže věřím, že to zvládnou,“ zopakoval Andrej Babiš to, co už dříve padlo při návštěvě ministrů na letišti v Mošnově. „Proč bychom na to dávali peníze, když je kraj má. O takovém zadlužení, jako má Moravskoslezský kraj, investoři sní.“

„Chceme ještě mluvit například s ministerstvem obrany“

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ale věří, že premiérova slova neznamenají konečné vládní „ne“.

„Já bych dnes ještě nechtěl mluvit o ‚ne‘ financování přestavby dráhy ze strany státu, určitě ještě chceme mluvit například s ministerstvem obrany, protože letiště je vedeno jako strategické,“ poznamenal Vondrák. „K dalším krokům ale chceme mít k dispozici byznysplán letiště, které také musíme dostat do černých čísel.“

Mošnovské letiště je totiž dlouhodobě ztrátové. Už jen kvůli vysokým investicím, které do něj v uplynulých letech natekly.

Příští rok by mohla skončit ztrátovost letiště

„Věřím, že se to brzy změní,“ doufá hejtman. „V roce 2016 byl hospodářský výsledek letiště minus 88 milionů korun, loni to bylo už jen patnáct milionů. Teď je minus třináct a příští rok by to mohlo být na nule.“

Požadavek vedení kraje na peníze na opravu dráhy neváhal premiér využít i politicky.

„Žasnu nad tím, jak někdo v minulosti prošustroval 900 milionů na železniční trať k letišti, postavil se tam terminál, ale neviděli jsme tam žádné letadlo,“ řekl v jasné narážce na předchozí vedení kraje s politiky ČSSD v čele.

„A že někdo v minulosti odmítl nízkonákladové linky, které jsou dnes v Katovicích, to byla zásadní chyba,“ dodal na adresu někdejšího náměstka hejtmana pro dopravu, současného starosty Čeladné Pavola Lukšy.

O budoucím osudu letiště ale tehdy v krajské radě spolurozhodovali i současní koaliční partneři hnutí ANO v krajském vedení, zástupci ODS. „Šlo o absolutně nesmyslná rozhodnutí kraje v minulosti. Namísto aby těch 900 milionů vzali a použili je na opravu dráhy, kterou to letiště potřebuje,“ řekl Babiš.

Někdejší vedení bralo vlakové spojení za zásadní věc

Někdejší vedení kraje již dříve investice obhajovalo. „Kdyby nebylo dotace, určitě bychom o železnici neuvažovali. Je to velmi nákladná investiční akce. Otevření vlakového spojení s letištěm však chápeme jako předěl a zásadní věc v rozvoji kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Daniel Havlík (ČSSD).

Hejtman možnost získání úvěru na nutnou opravu dráhy nevylučuje.

„Je pravda, že se kraji ekonomicky daří, tak proč část toho, co potřebujeme, nefinancovat z Evropské investiční banky. O využití úvěru EIB jsem nikdy neuvažoval, ale může to být zajímavé,“ sdělil Vondrák.

Současně naznačil, že zlepšení hospodářských výsledků nemusí být úplně jisté. „Nechceme to dávat do věcí, které budou do budoucna neproduktivní. To letiště produktivní být může, nejde jen o cestující, ale i cargo, které chceme nějakým způsobem dojednat i s Prahou.“ Nakonec ale kraj bude muset peníze na opravu přistávací dráhy najít stůj co stůj.

„Nefinancování dráhy by vedlo k tomu, že by letiště bylo neprovozuschopné, a to nemůžeme dovolit,“ dokončil hejtman.

Americké těžkotonážní letouny dosedají na dráhu mošnovského letiště (09/2017)