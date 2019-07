Zákaz letů Pobedy může karlovarskému letišti způsobit velké potíže

Pouze jediná linka funguje v současnosti na karlovarském mezinárodním letišti. Je jí spojnice mezi Moskvou a Karlovými Vary, na které létá ruská nízkonákladová společnost Pobeda. Ta ale patří do skupiny Aeroflot, kolem jejíchž letů panuje od úterý nejistota. Na to, že se věc týká i linky do Karlových Varů, upozornila ruská zpravodajská agentura Interfax.

„Podle našich informací jsou povoleny všechny lety Pobedy, které jsou naplánovány, tedy ve čtvrtek 4. července a v neděli 7. července, a doufáme, že jednání dopadne dobře. Pokud by se zrušily licence pro Pobedu, znamenalo by to razantní úbytek hostů cestujících do kraje, finanční ztrátu pro letiště i návazné služby. Paritní opatření na úrovni státu by neměla negativně zasahovat do ekonomiky regionálních letišť,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Jednatel letiště Jiří Pos před dvěma týdny uvedl, že společně s kolegy staví právě na spolupráci s Pobedou. K situaci se v úterý nemohl vyjádřit, protože byl na cestě na dovolenou. „Dnes je naším jediným a strategickým partnerem,“ řekl o Pobede před dvěma týdny.

Spolupráce se podle něj týká zejména navýšení kapacit do Moskvy a nových destinací, například Petrohradu. Kromě toho letiště pokukuje třeba také po Ukrajině, střední Asii či Mnichovu.

Společnost Aeroflot v úterý dočasně zrušila některé lety proto, že jim české úřady odebraly povolení k letům do Česka v reakci na podobný krok ruské strany, která omezila přelety přes Sibiř. Ještě v úterý dopoledne byly lety oboustranně opět povoleny, zatím však pouze do konce týdne.

„V mezidobí budou obě strany aktivně jednat na dosažení dohody. Snahou české strany není blokovat letecký provoz mezi oběma státy, nicméně musí hájit oprávněné zájmy svých leteckých dopravců,“ reagovalo v prohlášení ministerstvo dopravy.

O situaci začala jednat s ministrem dopravy hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

„Zároveň jsem apelovala na premiéra, aby se situace urychleně vyřešila a nedoplácela na ni regionální letiště. V současnosti se jedná o klíčové spojení z karlovarského letiště do Moskvy a zpět a výpadek by způsobil závažné problémy v hospodaření letiště. Byli bychom velmi neradi, aby se problémy přenesly i na cestující, kteří nyní linku v hojném počtu a s oblibou využívají,“ uvedla.

Karlovarské letiště na tom v posledních letech nebylo úplně dobře, a to hlavně kvůli velmi citelnému úbytku pasažérů z východu. V roce 2018 vykázalo ztrátu 9,1 milionu, v letošním roce by měla být plánovaná ztráta kolem 15 milionů korun. Jiří Pos před dvěma týdny odhadl, že by mělo letiště dosáhnout vyrovnaného hospodaření v horizontu tří let.

Kromě spojení Karlových Varů s Moskvou pro letní sezonu přibyly zdejšímu letišti ještě charterové lety do Taškentu. Společnost Uzbekistan Airways jich uskuteční celkem devět, vždy jednou za 14 dní.

