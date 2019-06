Karlovarské letiště posílí od neděle linka do uzbeckého Taškentu

„Je vidět, že lety do našeho regionu a především do světoznámých lázní jsou stále u návštěvníků z Uzbekistánu oblíbené. Letecká společnost, která bude linku provozovat, počítá s obsazeností letadel v počtu do sto dvaceti cestujících, tedy celkem asi 1500 přepravených lidí,“ informovala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Naposledy nabízelo karlovarské letiště linku mezi Taškentem a krajským městem v roce 2017. „Jsem moc ráda, že letos opět přivítáme uzbecké hosty na našem letišti,“ řekla hejtmanka.

Spojení z Taškentu do Karlových Varů je nejdelší leteckou linkou provozovanou z Karlovarského kraje. Letová vzdálenost činí přibližně 4300 kilometrů a doba letu trvá zhruba 5,5 hodiny.

Chartrové lety objednaly cestovní kanceláře z Uzbekistánu. Podle jednatele letiště Jiřího Pose jsou pro letiště výhodné nejen z pohledu navýšení objemu odbavených cestujících, ale i z pohledu finančních výnosů.

Přepraví přes tisíc cestujících

„Mimořádné navýšení výnosů očekáváme na úrovni přes 0,7 milionu korun. Limitem pro větší obsazenost letadla a tím i vyšší výnosy pro letiště je bohužel stávající délka dráhy, která u těchto dlouhých letů snižuje maximální povolenou vzletovou váhu typu A320 a tím i kapacitu pro cestující o jednu třetinu,“ uvedl Jiří Pose.

Společnost Uzbekistan Airways, která zahájila svou činnost v roce 1992, bude letos uskutečňovat lety mezi Taškentem a Karlovými Vary v období od 9. června do 29. září typem letadla Airbus 320. V tomto období by mohla přepravit přes tisíc cestujících v obou směrech.

Karlovarské letiště má nyní jen jednu linku, a to z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů. Provozuje ji ruská nízkonákladová společnost Pobeda.