Budějovickému letišti pomáhá s marketingem odborník od Nikiho Laudy

Budějovice jsou Florencií severu, říká Pammer Jeho úkol je jasný. Pomoci rozhýbat Letiště České Budějovice a dělat mu reklamu v zahraničí na startu nové éry. Vedení společnosti angažovalo zkušeného 46letého Dietera Pammera, který působil třeba v Egyptě, ale pracoval i v letecké společnosti legendárního formulového jezdce Nikiho Laudy. Proč jste si teď vybral Budějovice? Co je vaší výzvou?

Hlavním cílem je nyní oznámit za hranicemi, že tady pro vás stavíme letiště, že se v krásném Jihočeském kraji rozvijí něco nového a můžeme zde růst a růst. Oproti Linci je zde velká výhoda v tom, že jsou zde hned dvě památky UNESCO poblíž leteckého areálu, Český Krumlov a Holašovice. České Budějovice jsou navíc Florencií severu. Kde vidíte rozdíl, že by právě budějovický letecký přístav měl být úspěšný?

Jen do Krumlova míří ročně kolem milionu turistů z Japonska, USA, Itálie, odkudkoli. To je pro mě důležitý bod. Chci pomoci rozvíjet tuto oblast, aby byl cíl turistů na tomto letišti. Máte zde překrásnou marketingovou věc, kterou je Budějovický Budvar, úžasná značka. Funguje zde ekonomika, byznys. Mým úkolem také je, abych ukázal, že letiště může pomoci dalšímu rozvoji regionu. Mnozí turisté jsou zvyklí přiletět do Prahy a odtud jedou na jih Čech autobusem.

Ale letiště v Praze se brzy bude blížit ke svému limitu. A v budoucnosti se bude muset část spojů přesunout do Brna, Ostravy, ale i sem do Budějovic. Doba se rychle mění a turisté hodně rotují a zde by to mělo být perfektní načasování pro další rozvoj. Musíme dát leteckým společnostem vědět, co se tady děje, že zde brzy bude mezinárodní veřejné letiště.