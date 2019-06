Budějovické letiště představilo moderní terminál, zájem projevila Flydubai

S pracemi začala firma Hochtief CZ v listopadu 2017 a podle ředitele závodu v Českých Budějovicích spolupracovala s několika specifickými dodavateli.

„Zajišťují například osvětlení dráhy či rentgeny u odbavení a podobné technologie. Nejdůležitější je asi navigační systém, který umí navádět stroje na mezinárodních letištích v noci, za mlhy a ztížených podmínek. To se teď bude testovat během zkušebního provozu,“ popsal Zdeněk Šmitmajer.

Právě v úterý zde byla kontrolní prohlídka. Během ní Úřad pro civilní letectví Praha povolil uvedení části areálu do zkušebního provozu. Nyní ho mohou využívat letadla do rozpětí křídel 24 metrů, což jsou malá letadla, ultralighty a vrtulníky.

„Letiště je přínosem pro region. Do určité míry zvýší jeho konkurenceschopnost mezi ostatními kraji,“ uvedl náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09).

„Nyní může začít jednání s Úřadem pro civilní letectví o povolení na mezinárodní neveřejné letiště. Když vše půjde hladce, mohl by proces skončit do konce roku 2020. Teď je rok a půl na to, aby se vedla intenzivní jednání s leteckými společnostmi,“ doplnil.

Firmy tak znají orientační termín, kdy by mohly z Budějovic létat. Zájem projevila společnost Flydubai, která by nabídla spojení s Dubají, městem ve Spojených arabských emirátech.

O zajištění provozu letiště zatím není jasno

Letiště ale bude potřebovat příjmy i z jiných zdrojů. Dlouhodobě se řeší provoz a jeho dotování. Za roky 2006 až 2018 se jen provozní dotace vyšplhaly na 324 milionů korun. Mluví se o letecké škole či ziscích z nákladní dopravy, kde by mohly přijít vhod pozemky o rozloze zhruba 300 hektarů, které patří kraji.

Jihočeský kraj a město České Budějovice jsou polovičními vlastníky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která areál spravuje. Hejtmanství má kromě pozemků také téměř veškerý majetek.

Městští zastupitelé si v posledních měsících stěžují na to, že nemají o řešení provozu dost informací, i když jsou Budějovice polovičním akcionářem. Při čtvrtečních proslovech u otevření měla za kraj slovo hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD), zatímco zástupci města ho nedostali, byť se akce zúčastnili.

Budějovičtí radní tento týden schválili zastupitele, kteří budou za radnici jednat s krajem a vedením letiště. Jsou to primátor Jiří Svoboda (ANO) a Martin Kuba (ODS), náhradníky jsou Juraj Thoma (OPB) a Viktor Lavička (ANO).

„Letiště je dopravní spojka, která region zase o něco zatraktivní. Vzniká tady spojení, které může přivést víc turistů. Pokud se letiště spustí a začne být vytěžované tak, jak si všichni přejí, tak to pro Budějovice bude mít ekonomický přínos. Turisté se ve městě ubytují a budou vyrážet k jednotlivým cílům. Z tohoto pohledu to vidím jako přínos,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička.

Jaký směr nakonec letiště, jehož modernizace vyšla na celkem 646 milionů, nabere, bude jasno během nadcházejícího roku a půl.