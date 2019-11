Letišti České Budějovice pošlou z radnice na provoz měsíčně 3,2 milionu

Primátor Jiří Svoboda (ANO) v úterý sdělil, že na nadcházejícím jednání zastupitelstva bude město schvalovat prodej 50 procent akcií. Hodnota je 5,5 milionu korun, ale město bude požadovat za prodej podílu ve firmě mnohem více.

Bude také nutné, aby nezávislá společnost zpracovala posudek a tento podíl ocenila. „Částku si v tuto chvíli netroufnu odhadovat,“ doplnil primátor s tím, že posudek by měl být k dispozici do konce března.

Lze předpokládat, že Budějovice budou očekávat sumu ve výši desítek milionů korun. Je pravděpodobné, že se budou s krajem nějaký čas o finální částku přetahovat.

Město se rozhodlo, že už ve společnosti nehodlá dále figurovat, protože pozemky a majetek patří Jihočeskému kraji, a radnice tak rok co rok posílá miliony do „prázdné skořápky“, jak společnost někteří politici nazývají. Za uplynulé roky to bylo už více než 200 milionů korun.

Na letišti skončila miliardová modernizace a nyní se pracuje na certifikaci, aby se mohlo v příštím roce stát veřejným mezinárodním leteckým přístavem. Kraj pro něj hledá strategického partnera.

Než k prodeji akcií dojde, budou ale Budějovice provoz dál dotovat. Původní požadavek z letiště zněl 72 milionů za rok 2020. To město odmítlo.

„Dohodli jsme se, že příští rok by šlo měsíčně na provoz 3,2 milionu korun s tím, že ve chvíli, kdy bude transakce hotová, tak už dál platit nebudeme. Kromě toho bychom ještě poslali peníze na investice, což by činilo 3,4 milionu za čtvrt roku,“ upozornil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

Peníze budou v rozpočtu prozatím připravené do poloviny roku 2020. „Čím dříve se dohodneme, tím méně peněz už vložíme,“ dodal Lavička. Ne všichni členové vedení města jsou přesvědčení, že by se Budějovice měly podílu zbavit. Po prosincovém zastupitelstvu tak může být ještě vše jinak.