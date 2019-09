Budějovičtí zastupitelé se hádali o letiště, navrhovali ho prodat i zbourat

Primátor Jiří Svoboda (ANO) zastupitele v úvodu informoval o průběhu jednání se zástupci kraje, který je stejně jako město polovičním akcionářem. Je ale ve výhodnější pozici, protože mu patří pozemky v areálu. Město chce svůj podíl kraji prodat. Kraj zase plánuje, že bude hledat strategického partnera, který se o rozvoj letiště či provoz bude starat.

„Na naše předchozí požádání byl přítomen i zástupce České spořitelny, která připravuje výběr strategického partnera. Dostali jsme informaci, že byla před několika dny uzavřena smlouva, podle které má zhotovitel 120 dnů na to, aby zpracoval dokument o 20 až 30 stránkách. V něm bude popis letiště či rozvojových plánů areálu. Měl by obsahovat i seznam možných strategických partnerů, z kterých se bude vybírat. Ti jsou rozčlenění do tří oblastí,“ sdělil primátor.

Budou mezi nimi stávající provozovatelé jiných letišť, developeři a finanční skupiny.

„Informace, které zazněly, nás přílišným optimismem nenaplnily. Zástupce České spořitelny řekl, že teprve po nějakých sedmi letech se dá očekávat posun v tom, že by letiště nebylo čistě dotační záležitostí. Pro město tohle znamená, že by i nadále bylo čistým plátcem poloviny provozních prostředků,“ doplnil Svoboda.

Budějovice ale desítky milionů ročně platit nechtějí, a tak byl v pondělí prodej městského podílu kraji jedním z hlavních témat zasedání zastupitelů. Do konce roku se prodej s největší pravděpodobností nestihne, mimo jiné proto, že na stole není materiál, který by případný městský podíl ocenil.

Z toho, co zastupitelé na zasedání prohlašovali, je ale jasné, že vůle odejít z letiště je napříč politickými stranami.

Radikální jsou opoziční Piráti. „Letiště považujeme za černou díru na peníze. Prosazujeme ho zavřít a rozorat,“ prohlásil při emotivní debatě zastupitel Lukáš Mareš.

Město má dát 72 milionů

ODS byla ve svém postoji střídmější. „Shodli jsme se, že by mělo dojít k nacenění hodnoty společnosti. Pak bude na politickém rozhodnutí obou spoluvlastníků, jestli k prodeji dojde. My jsme teď spíše nakloněni tomu, aby město podíl prodalo. Návrh na doplácení je na příští rok 72 milionů korun a to nás může čekat pět nebo šest let. Město svůj podíl ale příští rok neprodá za cenu o 72 milionů vyšší,“ upozornil opoziční zastupitel Martin Kuba.

Budějovickým zastupitelům by mohl pomoci materiál, který zpracuje Česká spořitelna. Mezitím se budou zástupci města i kraje bavit, jak dotování letiště vyřešit. Času na to příliš nemají. Pokud by Budějovice jako poloviční akcionář peníze neposlaly, hrozila by společnosti insolvence.

Ukáže se tak, jak dokáže být budějovická radnice v jednáních obratná. Je možné, že město doplatí na provoz letiště v roce 2020 desítky milionů korun, ale svého podílu ve společnosti se zbaví už začátkem roku.

„Viděl jste někdo nějaké číslo, písemný podklad či relevantní analýzu? Bavíme se o něčem, co může ovlivnit celý region, bez tvrdých čísel a dat,“ varoval zdrženlivější náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) s tím, že si sám dá na rozhodnutí čas.

Kraj je připravený podíl města odkoupit. „Nejlepší by bylo, kdyby obě strany dospěly k dohodě o odprodeji. V opačném případě jsme povinni platit ztrátu ve výši jedné poloviny. Domluvili jsme se, že necháme zpracovat materiál, ze kterého vzejde částka, jež konkrétní jednání odstartuje. Do konce roku by mohl být posudek hotový, pak záleží na politické vůli,“ prohlásil náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09).

Během nadcházejících týdnů až měsíců by tedy mělo být jasné, kolik peněz do letiště Budějovice pošlou, a možná i to, za kolik svůj podíl kraji prodají. Oba akcionáře čekají náročná jednání. Další je naplánované na druhou polovinu září. Konec roku se však kvapem blíží.