V leteckém muzeu přistála legendární Dakota, sběratel ji dovezl z Itálie

Kamion přivezl ve čtvrtek trup letadla. Křídla se musejí přepravit zvlášť, protože šířka každého činí 4,5 metru.

Nadšený sběratel si Dakotu vyhlížel dlouho. Vyrazil do Chorvatska, několikrát dokonce do Bosny a Hercegoviny. Ceny strojů však byly přemrštěné. Asi před rokem ho známý upozornil na vzácný kousek ukrytý v Itálii.

Majitele kontaktoval a nakonec si spolu plácli. Dopravní letoun, konkrétně se jedná o vojenskou verzi C-47, se stal nejstarším výstavním kouskem v muzeu.

„Pochází z roku 1943. Po válce se předělal na civilní a běžně ho používaly aerolinky. Zachoval se díky tomu, že byl vystavený u nějakého pomníku. Podrobnější informace se nám dosud nepodařilo zjistit,“ uvedl Tarantík.

Podle jeho názoru je Dakota v poměrně dobrém stavu. Téměř všechny komponenty se zachránily.

„Kromě křídel ještě zařizujeme převoz zadního kormidla, podvozků, motoru a dalších menších součástek. Chybí jenom vrtule a jeden motor, které ještě zkusíme sehnat,“ nastínil.

Vnitřek už je v horším stavu. Pilotní kabina je zachovaná, ovšem zbytek prostoru je skoro kompletně zničený. Tarantíkovi zřejmě vytvoří repliky původního vybavení.

Zdá se však, že do velkých oprav se zatím nepustí. „Naskytla se příležitost, kterou jsme využili. Taková možnost už by se nemusela opakovat. Beru to jako investici do budoucna. Až budeme mít čas, vrhneme se do renovace, na kterou se moc těším. Otec je sice nažhavený, že hned začne dělat okýnka, ale máme tady ještě další resty, které bychom měli vyřešit,“ vysvětlil.

Od Vánoc mají totiž sběratelé rozebraný sovětský dopravní letoun Tupolev Tu-134, který získali v Polsku. V České republice je jediný svého druhu. „Potřebujeme ho dát dohromady, nabarvit a umístit na podstavec. To samé platí o letadlu Tu-154 M. Jde o vládní speciál, s nímž cestovali prezidenti Václav Havel nebo Václav Klaus,“ nastínil Tarantík.

V Air Parku se nachází přibližně 80 exponátů. Ročně do něj zavítá několik tisíc návštěvníků. Právě zmíněná Dakota, která bude hotová zřejmě až za několik let, pozornost lidí ještě přitáhne.

„Kromě toho jednáme o ruském tanku, konkrétně o 2C3 Akacii. V tuzemsku ho nikdo nemá vystavený. Pokud ho získáme, budeme jediní. Uvidíme, co dalšího se naskytne,“ směje se.