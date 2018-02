Nové letecké spojení Brna s evropskými městy se zpozdí o několik týdnů

Jihomoravský kraj doufal, že nové linky začlení do letního letového řádu, který začne platit na konci března. Zatím se však nepodařilo vyřešit všechny náležitosti s rumunskou společností Blue Air, která má dopravu zajišťovat.

Podle náměstka hejtmana Romana Hanáka (ČSSD) se tak do pěti evropských destinací začne létat až během dubna.

Kvůli novým linkám Jihomoravský kraj spolu s dopravcem založili společnost Blue Air Moravia Transportation. Kraj bude mít v nové firmě podíl 35 procent, část získá Brno, většinu však bude vlastnit rumunský dopravce. A právě detailní nastavení podmínek způsobilo zdržení. Nyní se tedy čeká na dokončení oboustranné podrobné právní analýzy.

„Původně jsme počítali s tím, že proces bude probíhat rychleji. Ale vzhledem k tomu, že jde o projekt s mezinárodní účastí a o veřejné peníze, je nutný dostatek času k projednání podmínek budoucí smlouvy,“ vysvětlil hejtman Bohumil Šimek (ANO), proč nastalo zdržení.

Prozatím se tak odkládá i předprodej letenek. Ten měl podle prvotních odhadů začít už v předvánočním období, později hejtmanství termín posunulo.

Kraj chce letos dát na podporu leteckých linek 60 milionů korun. Do Milána a Bruselu se bude létat třikrát týdně, zbylé linky poletí dvakrát týdně. V létě se navíc přidají lety do Splitu a Dubrovníku.

Z brněnského letiště v současnosti létá 460 tisíc cestujících ročně, nové linky by měly podle plánů během dvou let jejich počet zvednout na téměř 600 tisíc. Nyní se lidé letecky z Brna dostanou jen do Londýna a Mnichova.