Lidem v okolí letiště v Kolíně vadí hluk. Při průletu se jim třese nádobí

O víkendu se přitom na letišti koná mistrovství světa v akrobacii – Kolínský pohár. Koncem dubna se proto sešel starosta Kolína Vít Rakušan (Změna pro Kolín) s vedením aeroklubu. „Rok co rok se objevují stížnosti, že hluk z letiště nějakým způsobem ruší. Většinou se to týká letadel, která vynášejí do oblak parašutisty,“ potvrzuje Rakušan. Lidem se nelíbí ani nízké přelety.



„Zástupci letiště mi slíbili, že vzletová dráha nepůjde nad Kolín, to znamená, že poletí dál, kde udělají oblouk, a nad město se vrátí už ve výšce, takže je hluková zátěž výrazně menší. To už dodržují,“ doplňuje Rakušan s tím, že letadla vadí lidem hlavně o víkendech. Pokud by se více létalo přes pracovní týden, byli by podle něj shovívavější.

„Ještě je otevřená otázka, zda by nešlo o víkendech vygenerovat určité časy, kdy by se nelétalo, aby měli lidé klid – třeba kolem oběda, ve státní svátky a také ve večerních hodinách,“ říká Rakušan.

Podle aeroklubu je to ale nesmysl. „Jsme veřejné vnitrostátní letiště. To znamená, že kdokoliv letí okolo a požádá o informace o přistání, naší povinností je mu to umožnit. To je, jako kdybychom chtěli omezit provoz na silničním obchvatu nebo na nádraží,“ vysvětluje místopředseda aeroklubu Karel Pecl.

Podle něj je háček i v tom, že kolínská „dráha“ spadá do letištního koridoru vojenského letiště Čáslav a vojáci dovolují přes pracovní týden aeroklubu létat jen ve výškách do 300 metrů. Až o víkendu mají podmínky příznivější.

Starosta Vít Rakušan doufá, že nebudou muset ve vztahu k aeroklubu přistoupit k represivním opatřením formou vyhlášek. „Nejsem přítelem umělých regulací, snad se nějak dohodneme,“ říká Rakušan s tím, že jemu letadla nevadí: „Ale chápu, že každý máme hladinu zvuku posunutou jinak.“

Drnčí nám hrnky a talíře

To lidé v Pašince, Ratboři či Štítarech jsou „otrávení“. Aerokub provozuje parašutistický oddíl a letadlo Antonov AN-2 neboli Andula vynášející paragány je podle nich velmi hlučné. „Nejhorší je, když startují. Drnčí nám skleničky a talíře ve skříni. A to létají i třikrát do hodiny. Dělají i noční lety helikoptérou. Mám dvouleté dítě a budí ho. Taky se stalo, že nám parašutista přistál sto metrů od zahrady,“ podotýká starosta Pašinky Jaroslav Kučera.

Sám si ale ještě oficiálně nestěžoval. „Zdá se mi, že nyní více létají přes nás. Asi budu v druhé vlně vyjednávání,“ míní. Podle něj za poslední roky počet přeletů stoupl. S tím ale aeroklub nesouhlasí. Provoz na letišti se prý snížil. „Lidé si dnes stěžují na všechno. Bydlím v oblasti, kde letadla létají nejvíc, a lidem ze sousedství to nevadí. Když letí Andula, tak se každý ještě podívá, jak krásně pluje,“ říká Pecl.

Létání a pronájmy jsou výdělek

Aeroklub má vlastní oddíl parašutistů a jezdí po soutěžích i na propagační akce. Nabízí výcvik pilotů, bezmotorové létání, tandemové seskoky i seznamovací lety. Pro letiště je to zásadní ekonomický příjem. „Jsme zájmový spolek, který nedostává dotace jako jiní sportovci. Žijeme z toho, že pronajímáme hangáry lidem, kteří tu parkují svá letadla. Máme budovy, které využívají podnikatelé,“ upřesňuje Pecl s tím, že celých 33 hektarů patří aeroklubu a letištní plochu musí udržovat ze zákona. Jedno posekání přitom vyjde na 80 tisíc korun.

Město Kolín ani okolní vesnice od letiště nedostávají žádné kompenzace, na některé akce naopak město z rozpočtu přispívá. „Podle mě je výhodou mít letiště tohoto typu u města, protože tu přistávají záchranářské vrtulníky, je to kousek od nemocnice. Nikdo ho nechce rušit,“ upozorňuje Rakušan.

S podobnými problémy se potýkají i jiná letiště v kraji. „Do dubna jsme měli na letišti v Nesvačilech omezený provoz kvůli špatné kvalitě dráhy pouze na přílety a odlety. Uvidíme, kolik stížností přijde nyní,“ říká starosta Bystřice Daniel Štěpánek. Tady je situace specifická – letištní plocha patří Středočeskému kraji a město je „jen“ provozovatelem. Vybírá letištní poplatky, může korigovat provoz. „Peníze vracíme zpět do údržby a modernizace. Z provozování letiště do městské kasy nejde nic,“ dodal Štěpánek.