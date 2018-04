Boj s kůrovcem zasáhl ráj bikerů v Jeseníkách, potíže řeší i jiné atrakce

„Kůrovcová kalamita nás zásadně omezuje už druhým rokem,“ postěžoval si šéf Rychlebských stezek Pavel Horník. Katastrofický scénář, při kterém by najednou musela být vyřazena většina stezek z provozu, nicméně podle něj zatím nehrozí.

„Bude to tak maximálně do deseti dvaceti procent,“ odhaduje.

Rychlebské stezky mají kolem stovky kilometrů, z toho vybudovaných tras pro bikery je necelá polovina. Horník upozorňuje, že vzhledem k obtížím v lesích spojeným s přemnoženým kůrovcem a polomy se letos síť vzájemně propojených trailů nebude rozšiřovat.

„Soustředíme se na to, abychom po těžbě stezky vyčistili, opravili a aby byly znovu provozuschopné,“ vysvětluje.

Místům kácení je třeba se vyhnout, hrozí vážná zranění

Provozovatelé oblíbené atrakce si uvědomují, že je potřeba kůrovcové dřevo dostat co nejrychleji z lesů, lesníkům proto vycházejí vstříc.

„Máme perfektní spolupráci s Lesy ČR. Vždy nás s předstihem informují o tom, ve kterých místech se bude kácet. My pak podle toho vyhodnotíme situaci, zastavíme provoz na jednotlivých tratích a vytyčíme objížďky. Věřím, že se nám podaří zvládnout situaci tak, aby se dal vyřazený úsek vždy nějak objet,“ plánuje Horník.

V současnosti jsou kvůli kácení ať už v souvislosti s kůrovcem nebo s polomy, uzavřeny traily Vidnavský okruh, Velryba, Wales a Prokletý. Horník varuje bikery, že by rozhodně neměli do uzavřených úseků vjíždět.

„Je to velmi riskantní, hrozí vážná zranění včetně ohrožení života,“ zdůraznil šéf atrakce.

Uzavírky tras se budou průběžně přesouvat a měnit podle toho, kde lesníci zrovna naplánují kácení. Než bikeři vyrazí do terénu, měli by si tak zkontrolovat, jak to se sjízdností Rychlebských stezek aktuálně vypadá. Nejnovější informace najdou na jejich webu, Facebooku či v tamním infocentru.

Problémy mají i jiní, v Bozeňově zrušili lanové centrum

Problémy s kůrovcem však mají i další provozovatelé turisticky oblíbených atrakcí v Olomouckém kraji, ve střehu jsou nyní také lanová centra. Například v areálu Bozeňov na Zábřežsku museli loni na podzim kvůli napadení kůrovcem dokonce zrušit lanové centrum v korunách smrků.

„Lanové centrum nám samozřejmě chybí, i když máme řadu dalších atrakcí. Plánujeme stavbu nového, které už nebude v korunách smrků, protože to by bylo vzhledem k šíření kůrovce velmi riskantní. Chceme ho postavit na opracovaných kůlech,“ vysvětlil jednatel areálu Juraj Jánošík.

Boj s hmyzím škůdcem svádí rovněž Adrenalin Park v České Vsi na Jesenicku.

„Napadené stromy kácíme a lanové prvky přestavujeme. Letos to ještě zvládneme bez omezení provozu, ale může se stát, že za pár let už nebudou vhodné stromy, na které bude možné lanové prvky umístit,“ sdělil vedoucí areálu Jan Glombíček. V okolí se totiž nacházejí pouze smrky.

To na Svatém Kopečku u Olomouce v lanovém centru Veverák mají starosti s kůrovcem mnohem menší. Většina lanových prvků je totiž na modřínech, jež jsou proti kůrovci odolné, a na smrcích se jich nachází jen minimum.

„S tím si umíme poradit. Pokud je potřeba kácet, tak je to o jednotlivých stromech,“ řekl šéf lanového parku David Koreň.

Kácí se na Kopečku i v okolí Rabštejna

Lesy ČR s provozovateli privátních atrakcí, značených tras a areálů uzavírají smlouvy o provozu, jejichž součástí je povinnost informovat o překážkách, které brání jejich bezpečnému užívání.

„V Olomouckém kraji jich máme uzavřeno 18, jsou mezi nimi právě i Rychlebské stezky nebo Bikepark v Koutech nad Desnou či stezky Grafenberk v Jeseníku a okolí,“ vypočítala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Jejich provozovatelé pak společně s Lesy ČR o omezeních či zákazech vstupu informují veřejnost všemi dostupnými cestami,“ vysvětlila.

Velké kácení se kromě Rychlebských stezek aktuálně dotýká i turisticky hojně navštěvovaných lesů na Svatém Kopečku, v oblasti Bradla či v okolí Rabštejna, kde kalamita mimo jiné urychlila rozšíření přírodní rezervace.

„Naší povinností jako každého lesního hospodáře je učinit maximum pro zamezení šíření škůdců, což vede k mnoha omezením týkajících se vstupu. Proto prosíme veřejnost o trpělivost a toleranci,“ uzavřela Jouklová.