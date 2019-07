Přes zákaz se těží zdravé stromy, tvrdí lesníci. Chřadnou i listnáče

17:38

Část lesníků tvrdí, že přestože to zákon zakazuje, mizí z lesů při kůrovcové těžbě tisíce kubíků zdravých stromů. Považují to za obrovský problém s nedozírnými následky do budoucna. Kvůli holinám v Beskydech degraduje lesní půda, bez vláhy pak chřadnou i okolní dřeviny včetně listnáčů a vysázené mladé stromky nerostou.