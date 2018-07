Lesopark Dubina čeká řada vylepšení

Výškoví stromolezci již prořezali větve na stovce stromů, aby do prostoru proniklo více světla. Prioritně se odstraňovali větve nemocné a přestárlé. Nyní se pracovníci technických služeb pustili do výměny chodníků o délce zhruba 1.800 metrů. Starý chodník do hloubky 30 centimetrů se odstraní úplně.



„Přijdou sem nové obrubníky a nový povrch. Bude identický s povrchem, který máme v parku Boženy Němcové. V jednom úseku bude nutné odstranit náletové dřeviny, protože tam chceme modelovat břeh vhodný k umístění přírodního odpočívadla a přibydou tady i nové dřevěné lavičky,“ prozradil Emil Dostál z Technických služeb Karviná.



Počítá se také s opravou dřevěného mostu a veřejným osvětlením. Práce budou probíhat do podzimu, lidé by proto měli být při procházení lesoparkem opatrní.