Hasiči zbavili lesní koupaliště bahna, plavci mají zatím smůlu

„Po nedávných přívalových deštích sem přiteklo obrovské množství nečistot. Bahno, písek, větve, dokonce sem připlavalo i několik ryb. Byli to cejni. Zřejmě je někdo vysadil do vodní nádrže nad Lesním koupalištěm, protože cejni v Jizerském potoce, který Lesní koupaliště napájí, nejsou,“ řekl Jiří Bliml, správce městských lesů, které se od letošního roku o koupaliště starají.

Jenže ani po náročném vyčištění koupací vany od vrstev bahna se koupaliště pro plavce neotevře. Stále se totiž opravuje.

Lesní koupaliště se zprovoznilo loni v létě poté, co bylo řadu let zchátralé. Jenže se ukázalo, že obnovená kamenná vana protéká. Město tak muselo stavební práce reklamovat.

„Zatím jsou přespárované obklady kolem koupací vany. Musela se tam dát hydrofobní spárovací hmota, která se loni nepoužila. Nebylo to v projektu, což pokládám za chybu předchozího vedení města. Takže jsme museli za čtvrt milionu tu speciální hmotu nakoupit. Vlastní práce pak udělá firma zadarmo v rámci reklamace. Teď ještě zbývá vyspárovat dno,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Dno se ale nebude přespárovávat celé, jen ta část, kde jsou velké kamenné dlaždice. „Samozřejmě, že tlačíme stavební firmu, aby ty práce odvedla co nejdříve. Doufám, že do konce června to bude hotové, abychom mohli na prázdniny koupaliště napustit,“ zmínil Bliml.

Loni při extrémním suchu najelo ke koupališti několik cisteren s vodou z harcovské přehrady, aby nádrž doplnily. S ničím takovým už současné vedení Liberce nepočítá. „Vyčlenili jsme 250 tisíc korun na podzemní vrt, který by měl sloužit jako doplňkový zdroj vody pro koupaliště,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Vrt bude pod hrází koupaliště a voda se z něj do vany dostane pomocí čerpadla. Hloubení vrtu se má uskutečnit v nejbližších dnech. Dnes se má také vysoutěžit nový nájemce pro stánek s občerstvením.

„Zkusíme vymyslet, zda by nešlo stánek zprovoznit ještě předtím, než se dodělá oprava koupaliště. Chodí sem spousta lidí na procházku, ti by to uvítali,“ dodal Bliml. Nájemce stánku se bude starat i o provoz chemických toalet. Do stavby klasického sociálního zařízení zatím město investovat nechce.

I přesto, že má nová radnice k Lesnímu koupališti spoustu výhrad, nebránilo jí to v tom, aby teď koupaliště přihlásila do soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Podle primátora se tak stalo proto, že je mezi lidmi oblíbené a má tak šanci získat Cenu veřejnosti.