I když se lidé obsluhují sami bez dozoru, nekradou, ale naopak zaplatí

Když se člověk vydá od křižovatky ve Vranově u Brna do kopce, po chvíli se ocitne na příjemné lesní cestě, kde ho míjejí cyklisté i běžci. Hladoví odtud neodcházejí. V areálu lesních školek kousek od Babího lomu totiž funguje okno s názvem U Jelínka. K dispozici je tu polévka, domácí škvarková pomazánka i točené pivo.

„Hladové okno“ provozuje Ivana Kapounová. Otevřené je od jara do podzimu o víkendech, pokud je dobré počasí. „Oslovily mě Lesy města Brna, protože nedaleko provozuji hospůdku. Tak jsme se toho ujali,“ líčí začátky.

Lesní bar je podle všeho dobře rozběhnutý, zákazníci si k němu díky turistické trase cestu najdou. „Jediný problém je s personálem. Přes léto se nechce lidem moc pracovat, proto jsme museli nějaké víkendy i zavřít,“ lituje Ivana Kapounová.

Že může mít lesní bar mnohem větší přesah než jen občerstvení, je dobře vidět u Staré Huti u Adamova. Samoobslužný lesní bar zde provozují dobrovolníci z organizace Modrý kámen působící pod Hnutím Brontosaurus, kteří se angažují i v nedalekém Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna.

O místě pro lesní bar rozhodl spadnutý strom

Ačkoli by se mohlo zdát, že místo bylo pro lesní bar stvořené od začátku, nebylo tomu tak. „Původně jsme měli vybranou jinou parcelu u autobusové zastávky, ale nedohodli jsme se s vlastníkem. No a pak zasáhla náhoda. Kousek od Švýcárny zrovna káceli nemocné stromy a jeden z nich spadl tak šikovně podél potoka, že nás okamžitě napadlo, jaká by z něj byla skvělá lavička,“ popisuje počátky baru jeden z jeho autorů, Robert Robby Kubáň.

Dlouho za ním lidé chodili, že v Josefovském údolí není kam zajít na pivo, protože je zdejší hospoda už roky zavřená. „S kamarády Zuzanou Škopovou a Martinem Hlučilem jsme se rozhodli, že zde vlastními silami vybudujeme místo, kde se lidé sami občerství za doporučený příspěvek. Zároveň jsme to zamýšleli jako místo, kde chceme pořádat setkání a přednášky o přírodě a o globálních problémech,“ popisuje Kubáň.

Že by šlo v případě doporučeného příspěvku na pití o sebevražedný nápad, si nemyslí. „Ze začátku jsme byli dost naivní, kasička byla v podobě otevřené papírové krabice a někdo ji opravdu několikrát vykradl. Tak jsme ji museli vyměnit za uzamykatelnou,“ svěřuje se.

Ani podle něj není pravda, že by Češi ukradli vše, co není přivázané. „Myslím, že se my Slované navzájem podceňujeme. Po více než třech letech provozu jsme si udělali průzkum a 92 procent návštěvníků platí minimálně doporučenou částku nebo i víc. A taky se stalo, že poctivý návštěvník zanechal 500 korun se vzkazem, že platí i za neplatící,“ říká Kubáň.

Ke kasičce přidali nedávno číslo účtu. Lidé, co nemají hotovost, tak mohou peníze poslat tam. V budoucnu by měl být k dispozici i QR kód, který po naskenování přesměruje platícího přímo na online platební bránu. Bude zde možnost zapůjčit si knihy z lesní knihovny, opéct špekáček na ohni nebo uvařit kávu od Dobrokávy z Brna, za kterou lidé „zaplatí“ libovolným dobrým skutkem pro přírodu.

Pivo chlazené v potoce jim jednou vzala velká voda

S tím, že by bar někdo poničil, nemá na rozdíl od krádeží zkušenost, problémem jsou ale občas odpadky. „Nikdy se nám nestalo, že by někdo něco rozbil. Některé školní výlety tu ale sem tam něco nechají ležet, ačkoli vedeme nádoby na tříděný odpad,“ připouští Kubáň.

Na to, aby se nezničily zásoby, ale musí dohlížet sami. Jednu neblahou zkušenost už mají. Jelikož skladují pivo a limonády v potoce, aby byly vychlazené, při prudkých deštích se stalo, že kvůli silnému proudu vody přepravky uplavaly. Teď už je při deštích z vody raději vytahují a upevňují.

„S hrázným v Jedovnicích máme domluvu, že nás informuje vždy, když místní rybník vypouštějí, abychom si na zboží dali pozor. Nedávno nám také ‚obohacovači‘ odnesli celé přepravky s lahvemi. Tak jsme je začali označovat, a kdyby je někdo donesl v okolí k výkupu, prodavači nás i policii informují,“ vyjmenovává způsoby, jak ztrátu zboží řešit.

V současné době funguje lesní bar v provizorním režimu, protože vedle něj spolek staví dřevostavbu, kde bude nový lesní bar s přednáškovou místností. V horním patře přibude i lesní útulna na přespání, jak jinak než za doporučený příspěvek.

Jelikož se množily případy, kdy lidé často přespávali v místních jeskyních a zakládali tam ohně, rozhodli se v novém lesním baru zřídit právě malý pokojíček i se sprchou a záchodem, aby nocležníkům načerno předešli. Hotovo by mělo být do měsíce.