Puštík zaútočil na běžce v lese, sova muži podrápala hlavu

„Napadl mě dravý pták. Nevím, co mám dělat, na hlavě mám několik drápanců a vůbec si to nedokážu vysvětlit,“ říkal bezradně do telefonu Karlu Makoňovi ze záchranné stanice živočichů vyděšený běžec.

A jak se ukázalo, nebyl to výmysl. Zvířecí záchranář napočítal na hlavě sportovce čtyři škrábance a vpichy. Podle charakteru zranění ale nezaútočil dravec, ale spíše sova.

„Nemohl to být puštík? Zkuste si ho najít na obrázku, jestli ho poznáte,“ radil Makoň zraněnému muži. Ten pak potvrdil, že útočníkem mohla být opravdu tato středně velká sova.

Aby se celý incident objasnil, oba se vydali po cestě, kudy muž běžel a hledali ptačího agresora.

„Popravdě, byl jsem tak vyděšený, že ani přesně nevím, kde mě to napadlo poprvé. Ale až sem mě to pronásledovalo,“ vyprávěl sportovec při procházení zpevněné lesní stezky za psím útulkem v městské části Bory.

Muž dodal, že běžel spíše pomaleji, poslouchal hudbu ze sluchátek, když v tom ucítil zezadu úder do hlavy.

„Lekl jsem se a přidal jsem. Jenže pták si sedl na větev přede mnou, rychle se otočil a další výpad. To jsem už pelášil jako o život a máchal kolem sebe rukama,“ popsal událost napadený.

Karel Makoň hledal po lese nějaké pobytové stopy po útočníkovi, prohledával dutiny ve stromech, vyvedené mládě, peříčko, trus a podobně. Ale nic nenašel.

„Celý incident si vysvětluji tak, že muž běžel pomaleji a nevšiml si, že u cesty v porostu či na zemi míjí čerstvě vyvedené mládě či několik mláďat puštíka obecného. Tato středně velká sova patří k bojovnějším a když vyhodnotí, že někdo ohrožuje její mláďata, může i takto zaútočit. Samozřejmě nejde o útok s cílem nepřítele zabít, ale zastrašit ho,“ vysvětluje Makoň.

Dodal, že za celou svoji pětadvacetiletou kariéru v záchranné stanici to byl první přiznaný incident tohoto typu. „Jedná se o zcela mimořádný případ a není tedy důvod k obavám,“ uzavřel Makoň.